Илон Маск и Том Круз снимут первый фильм в космосе

Основатель компании Space X Илон Маск, пожалуй, стал самой обсуждаемой звездой дня. После того, как стало известно о родах его девушки, появилась информация о съемках первого фильма в космосе. По данным западных СМИ, в создании уникальной киноленты примет участие Том Круз.

Такой новостью поделился рейтинговый таблоид Deadline. По информации журналистов, впервые художественную киноленту создадут в космосе. К проекту присоединился знаменитый изобретатель и основатель Space X Илон Маск, а также NASA.

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Сейчас фильм находится на стадии обсуждения. В съемках точно примет участие голливудский актер Том Круз, наиболее известный по серии фильмов "Миссия невыполнима".

Источники таблоида предполагают, что кинолента будет частью этой увлекательной франшизы. Как будет разворачиваться сюжет уникальной новинки и будут ли все кадры сделаны в космосе, пока неизвестно. Не исключено, что именно Том Круз согласится на экстремальный полет в космос.



Том Круз может полететь в космос / Geek Wire

Известно, что актер очень редко доверяет трюки каскадерам и неоднократно подвергал себя опасности при создании фильмов. Так, съемки фильма "Миссия невыполнима: Последствия" даже приходилось остановить, потому что Том Круз сломал ногу, прыгая по крышам.