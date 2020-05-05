Илон Маск показал новорожденного сына: чувственное фото

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в шестой раз стал отцом, счастливый папа уже показал в сети фото ребенка. Певица Граймс родила бойфренду сына. Для нее новорожденный малыш стал первенцем.

Фотографию с новорожденным сыном, Илон Маск опубликовал в Twitter.

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После рождения ребенка, основатель SpaceX лаконично в заметке отметил, что с мамой и ребенком все хорошо. Роды Граймс состоялись в Лос-Анджелесе 4 мая.

В начале января СМИ разразились заголовками о беременности девушки Илона Маска певицы Граймс. Будущая мама быстро подтвердила слухи и делилась тем, как проходит ее беременность, публикуя фото с округлым животом. Впоследствии миллиардер Илон Маск также официально подтвердил, что певица Граймс ждет от него первенца.

Напомним, ранее Граймс заявляла, что не планирует предоставлять будущему ребенку никаких гендерных признаков. Пол будет оставаться неопределенным до того времени, пока малыш самостоятельно не выберет свою идентичность. Вместо привычного "он" или "она" артистка призывает употреблять "они".

Об отношениях Илона Маска и Граймс начали говорить в мае 2018 года, когда пара появилась вместе на красной дорожке бала Института костюма в Нью-Йорке. С тех пор влюбленных видели вместе на прогулках с детьми изобретателя, который воспитывает пятерых сыновей от брака с канадской писательницей Джастин Маск.