Илон Маск рассекретил дату рождения общего ребенка с певицей Граймс

Миллиардер-изобретатель впервые публично подтвердил, что певица Граймс ждет первенца от него. Илон Маск объявил дату, когда в шестой раз станет папой. Ребенок пары появится на свет уже завтра, 4 мая. Звездные родители не раскрывают ни пол наследника, ни имя будущей крохи.

В начале января мировая пресса разразилась заголовками о беременности девушки Илона Маска певицы Граймс. Будущая звездная мама быстро подтвердила слухи и радостно делилась тем, как проходит ее беременность, публикуя фото с округлым животом. Однако именитый отец впервые подтвердил, что станет отцом для первенца исполнительницы, и даже назвал дату появления малыша на свет на личной странице в твиттере.

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В начале марта Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска. Тогда в одном из интервью она призналась, что безумно любит своего бойфренда, а он в свою очередь относится к ней очень хорошо и поддерживает. Тогда СМИ с нетерпением ждали комментарий изобретателя, однако тот упорно избегал любых разговоров о беременной девушке.

Илон Маск решился на публичное заявление всего за несколько дней до появления на свет своего шестого наследника. "Ребенок родится в понедельник", – лаконично написал он. Впоследствии в его твиттере появилось еще один сообщение: "Моя девушка Граймс злится на меня". Основатель SpaceX не прибегал к деталям но не объяснил, чем вызваны недоразумения с певицей. Возможно, она хотела оставить дату рождения первенца в тайне.

Baby due on Monday — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Напомним, настоящий резонанс вызвало заявление Граймс о том, что она не планирует предоставлять будущему ребенку никаких гендерных признаков. Пол будет оставаться неопределенным до тех пор, пока малыш самостоятельно не выберет свою идентичность. Вместо привычного "он" или "она" артистка призывает употреблять "они".

Дебютное публичное появление изобретателя Илона Маска и эпатажной канадской певицы состоялось в мае 2018 года на красной дорожке бала Института костюма в Нью-Йорке. С тех пор влюбленных видели вместе на прогулках, одна из которых даже прошла вместе с детьми изобретателя, который воспитывает пятерых сыновей от брака с канадской писательницей Джастин Маск.