Илона Гвоздева о Владимире Остапчуке: Заигрался в игру "Я классный"

Танцовщица, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева недавно заявляла о том, что при разводе Владимир решил распиарить себя. Теперь хореограф рассказала, почему поддержала его бывшую жену.

Илона Гвоздева не раз отмечала, что заявив о разводе, Владимир нанес травму ей и ее семье, а также поставил пятно на ее репутации. Знаменитость дала интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь", в котором отметила, что Остапчук не видит никого кроме себя, поэтому она поддерживает его бывшую жену Елену Войченко.

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Илона Гвоздева и ведущий Владимир Остапчук были парнерами на телешоу "Танцы со звездами". Однако всегда улыбающийся и приветливый на камеру шоумен, в жизни является совсем другим. Танцовщица не поддерживает действия Остапчука и считает, что ему нужно видеть не только себя.

Конечно я на стороне женщины, потому что я сама женщина. Владимир слишком заигрался в игру "Я классный". Прости, Володя, но это так. Не важно, парное ли это соревнование в семье или на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то,

– отметила Илона.

Что известно о разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко?О разрыве отношений ведущего Владимира Остапчука и его жены Елены Войченко стало известно в октябре 2019 года. Сначала такая информация появилась едва ли не во всех украинских СМИ, а потом супруги подтвердили ее. Елена дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах мужа, после чего между бывшими возлюбленными начались постоянные конфликты. Шоумен даже угрожал экс-супруге. Войченко также отметила, что Остапчук не хочет брать на себя никаких официальных обязательств относительно содержания детей. Судебная волокита пока продолжается.