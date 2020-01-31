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Илона Гвоздева остро отреагировала на измены Остапчука: Ты – человек-г*вно года

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Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / Instagram / @ilonagvozdeva

Страсти вокруг развода Владимира Остапчука и Елены Войченко не стихают. После того, как жена шоумена рассказала об изменах мужа, ведущий решил сам дать интервью, которое выйдет в скором времени. А пока отечественные звезды выражают свои мысли о ситуации, в частности, не сдержала эмоций и партнерша Остапчука по "Танцам со звездами 2019" Илона Гвоздева.

В своем Инстаграме Илона Гвоздева оставила публикацию, где раскритиковала своего экс-партнера по проекту "Танцы со звездами 2019".

К теме: Владимир Остапчук прокомментировал скандальное интервью бывшей жены

"Допрыгался ты, Вова!" – написала хореограф на своей странице. Некоторые фанаты поддержали женщину в таких словах, а некоторые посчитали нужным не лезть Илоне в жизнь другой семьи.

 

Впрочем, не только эти слова о Владимире Остапчуке Илона оставила на просторах Инстаграма. После реакции ведущего на интервью его жены, с которой он разводится после 12 лет брака, о его многочисленных изменах, Гвоздева оставила комментарий, где остро отреагировала на ситуацию, которая происходит.

И тут ты решил распиарить себя !!! Ну ты и шоумен, конечно !!! Да ты, Вова, человек-говно года, а не шоумен года! Есть, есть такой кубок, забири его себе,
– поразила Илона Гвоздева.

Известно, что объяснение самого Остапчука о заявлении жены выйдет в ближайшее время в программе "Светская жизнь" на канале "1+1".

Володимир Остапчук Ілона Гвоздьова
Комментарий Илоны Гвоздевой к публикации Остапчука в Инстаграме​ / Скриншот

Что известно о Володомире Остапчуке и Илоне Гвоздевой?

В шаге от финала "Танцев со звездами 2019" шоу покинули одни из фаворитов – Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Еще осенью хореограф намекала на чрезмерную звездность Владимира, что и стало причиной их общего поражения. Она считает, что ее партнер в один момент забыл, что должен работать в команде.

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"Не хочу его обидеть, но, по-моему, в какой-то момент Владимир Остапчук захотел кубок настолько сильно, что забыл: это шоу – командный проект, в котором очень важна работа в паре. Володю, видимо, затопило всеобщее восхищение, большое количество поклонниц вокруг, и он начал думать, что и сам может доказывать свое мастерство на танцполе", – заявила Илона Гвоздева, одновременно поддерживая его, что он показывал хорошие результаты на паркете и был достоин финала.

Танцы со звездами 2019 – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Также известно, что Илона Гвоздева сильно сдружилась с женой Остапчука – Еленой Войченко, они взаимно обменивались положительными высказываниями друг о друге. Войченко рассказывала своим подписчикам в Инстаграме, что Илона – это воплощение силы и целеустремленности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для життя, руху вперед і розвитку кожному з нас потрібна мотивація/натхнення. Ми черпаємо їх з різноманітних джерел: родина, близькі, улюблена робота, хоббі чи внутрішні пориви. Та інколи необхідний приклад, Людина, яка надихає і підказує шлях. Особливе захоплення у мене викликають сильні жінки, яким вдається знаходити час і можливості балансувати між родиною, материнством і улюбленою справою. На щастя, прикладів більш ніж вдосталь. Одна з них - неймовірно талановита і дуже добра @ilonagvozdeva. Ця тендітна дівчина - втілення сили і цілеспрямованості. Дякую, Ілоно, за підтримку і наснагу! Ти демонструєш, як невтомна багаторічна праця і відданість мрії приносять успіх! Твоя людяність і справедливість додають впевненості і віри у себе. Сьогодні я ділюся вдячністю і прошу Вас підтримати тих, кому це справді потрібно. А саме випускників інтернатів та сиріт, які мають інвалідність. Підтримайте Всеукраїнську благодійну акцію #зробименіхаб, влаштовану для відкриття інклюзивного хабу у Харкові. Долучайтеся до акції, напишіть пост з вдячністю людині, яка Вас надихає, підтримує, допомагає + #зробименіхаб і зробіть внесок. Посилання у шапці профіля. #зробименіхаб #ilonagvozdeva #небудьбайдужим #творидобро #bekind #helpingisbeautiful

Допис, поширений Olena Voychenko (@olenavoychenko)

 

 

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Теги: LifeStyle Скандал Звездные разводы
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