Илона Гвоздева похвасталась стройной фигурой в купальнике: соблазнительные фото

Популярная танцовщица, победительница проекта "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева отправилась на отдых. Вместе с мужем и дочерью они отдыхают в теплых краях.

Илона Гвоздева с любимым и дочкой отправилась на зимние каникулы в Доминиканскую Республику. Первые снимки с океанского побережья танцовщица опубликовала на своей странице в инстаграме.

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На фотографиях Илона позирует на фоне океана в купальнике, имеющем цветочный принт. Таким образом девушка подчеркнула свою стройную и спортивную фигуру. Пляжный лук звезда дополнила черной кепкой и маленькой цепочкой.

Если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, живя на берегу океана, ела бы каждый день экзотические фрукты и учила бы латиноамериканским танцам доминиканских детей,

– написала в публикации Илона.