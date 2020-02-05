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Илона Гвоздева рассказала, как развод Владимира Остапчука повлиял на нее

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Илона Гвоздева и Владимир Остапчук / Instagram / @ilonagvozdeva

Танцовщица, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева откровенно высказывается о своем партнере по телешоу Владимире Остапчуке. Женщина не сдерживает эмоций и не скрывает, что сердится на ведущего.

На днях Илона Гвоздева на своей инстаграм-странице опубликовала сообщение, в котором раскритиковала экс-партнера по проекту "Танцы со звездами 2019". Именно во время участия в шоу Владимир Остапчук заявил, что уходит из семьи. В комментарии сайта ТСН.ua хореограф рассказала, что такое решение ведущего негативно повлияло на ее семью и репутацию.

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Владимир Остапчук развелся со своей женой Еленой Войченко после 14-ти лет брака. Недавно Елена дала интервью, в котором рассказала, что шоумен неоднократно изменял ей. Однако сам Владимир уверяет, что никаких измен не было.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева на проекте "Танцы со звездами" / Instagram / @vova_ostapchuk

Илона Гвоздева рассказала, что между ней на Владимиром были исключительно рабочие отношения, а в его семейные дела она не вмешивается. Также артистка отметила, что Остапчук нанес ей травму, заявив о разводе.

Относительно скандала в их семье я не буду давать никаких комментариев. Это не мое дело, пусть разбираются сами. Но то, что на проект "Танцы со звездами" своим заявлением о разводе Владимир Остапчук нанес моральную травму мне и моей семье, а также поставил пятно на моей репутации – это факт. Желаю им решить их проблемы с минимальными потерями для обоих и чтобы дети были счастливы. У нас с Владимиром были исключительно рабочие отношения. После окончания проекта мы не общаемся,
– призналась танцовщица.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / Instagram / @vova_ostapchuk

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные разводы
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