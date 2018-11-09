Imagine Dragons презентовали новый альбом "Origins": аудио и видео

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Imagine Dragons выпустили новый альбом Origins – 9 ноября 2018
Imagine Dragons выпустили новый альбом Origins – 9 ноября 2018 / cbemeraldcoast.com

9 ноября американская инди-рок-группа Imagine Dragons презентовала новый альбом "Origins". Это четвертый студийный альбом группы. Предыдущий альбом "Evolve" Imagine Dragons представили в июне 2017 года.

В делюкс-версию пластинки вошло 15 композиций, среди которых уже известные "Natural", "Machine" и "Zero", которые группа презентовала ранее. На официальной странице Imagine Dragons в Twitter сообщается, что альбом уже доступен для прослушивания и скачивания на основных музыкальных платформах. Композиции выполнены в характерном стиле группы, к которому привыкли ценители.

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В своем интервью вокалист Дэн Рейнольдс рассказал, что группа плодотворно работала над новой пластинкой, пытаясь выпустить ее как можно быстрее, поскольку музыканты переживали, что песни устареют еще до их выхода.

У нас были песни, которые мы написали сразу после выхода "Evolve" и подумали: "Возможно, нам стоит подождать несколько лет, как и всем музыкальным группам, и тогда выпустить новый альбом. Позже подкралась другая мысль: "А почему бы нам не сделать это прямо сейчас?",
– поделился Рейнольдс.

Слушайте аудио-тизеры нового альбома "Оrigins":

 

1. Imagine Dragons – "Natural" 

По словам вокалиста группы – это песня о поиске себя, о желании и способности противостоять любым несчастьям на вашем пути.

 

2. Imagine Dragons  – "Boomerang"

В композиции речь идет о тяжелых отношениях парня и девушки. Лирический герой сравнивает свою возлюбленную с бумерангом, который возвращается, когда его выпускаешь.

 

3. Imagine Dragons – "Machine"

Композиция наполнена отчаянием и нежеланием быть частью машины, винтиком системы, деталью механизма.

 

4. Imagine Dragons – "Cool Out"

 

5. Imagine Dragons – "Bad Liar"

Судя по всему, в песне парень обращается к девушке с просьбой поверить ему.

 

6. Imagine Dragons – "West Coast"

 

7. Imagine Dragons – "Zero"

 

8. Imagine Dragons – "Bullet in a Gun"

 

9. Imagine Dragons – "Digital"

 

10. Imagine Dragons – "Only"

 

11. Imagine Dragons – "Stuck"

 

12. Imagine Dragons – "Love"

 

13. Imagine Dragons – "Birds"

 

14. Imagine Dragons – "Burn Out"

 

15. Imagine Dragons – "Real Life"

 

Напомним, 31 августа в Киеве отгремел грандиозный концерт американской рок-группы Imagine Dragons. Шоу было невероятным и запомнится тысячам поклонников коллектива.

гурт київ
Группа Imagine Dragons в Киеве

дей рейнольдс
Дэн Рейнольдс
 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка
Источник: 24 канал
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