Imagine Dragons презентовали новый альбом "Origins": аудио и видео
9 ноября американская инди-рок-группа Imagine Dragons презентовала новый альбом "Origins". Это четвертый студийный альбом группы. Предыдущий альбом "Evolve" Imagine Dragons представили в июне 2017 года.
В делюкс-версию пластинки вошло 15 композиций, среди которых уже известные "Natural", "Machine" и "Zero", которые группа презентовала ранее. На официальной странице Imagine Dragons в Twitter сообщается, что альбом уже доступен для прослушивания и скачивания на основных музыкальных платформах. Композиции выполнены в характерном стиле группы, к которому привыкли ценители.
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В своем интервью вокалист Дэн Рейнольдс рассказал, что группа плодотворно работала над новой пластинкой, пытаясь выпустить ее как можно быстрее, поскольку музыканты переживали, что песни устареют еще до их выхода.
У нас были песни, которые мы написали сразу после выхода "Evolve" и подумали: "Возможно, нам стоит подождать несколько лет, как и всем музыкальным группам, и тогда выпустить новый альбом. Позже подкралась другая мысль: "А почему бы нам не сделать это прямо сейчас?",
– поделился Рейнольдс.
Слушайте аудио-тизеры нового альбома "Оrigins":
1. Imagine Dragons – "Natural"
По словам вокалиста группы – это песня о поиске себя, о желании и способности противостоять любым несчастьям на вашем пути.
2. Imagine Dragons – "Boomerang"
В композиции речь идет о тяжелых отношениях парня и девушки. Лирический герой сравнивает свою возлюбленную с бумерангом, который возвращается, когда его выпускаешь.
3. Imagine Dragons – "Machine"
Композиция наполнена отчаянием и нежеланием быть частью машины, винтиком системы, деталью механизма.
4. Imagine Dragons – "Cool Out"
5. Imagine Dragons – "Bad Liar"
Судя по всему, в песне парень обращается к девушке с просьбой поверить ему.
6. Imagine Dragons – "West Coast"
7. Imagine Dragons – "Zero"
8. Imagine Dragons – "Bullet in a Gun"
9. Imagine Dragons – "Digital"
10. Imagine Dragons – "Only"
11. Imagine Dragons – "Stuck"
12. Imagine Dragons – "Love"
13. Imagine Dragons – "Birds"
14. Imagine Dragons – "Burn Out"
15. Imagine Dragons – "Real Life"
Напомним, 31 августа в Киеве отгремел грандиозный концерт американской рок-группы Imagine Dragons. Шоу было невероятным и запомнится тысячам поклонников коллектива.
Группа Imagine Dragons в Киеве
Дэн Рейнольдс