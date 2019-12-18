Imagine Dragons уходит со сцены: известна причина

Легендарная американская группа анонсировала о прекращении сценической деятельности. Фронтмен Дэн Рейнольдс заявил, что музыкантам нужно взять паузу в творчестве и уделить время не только гастролям, но и своим семьям. Однако артисты не прощаются с музыкой. Вокалист утверждает, что продолжает писать песни для коллектива.

Одна из самых известных рок-групп современности "Imagine Dragons" решила передохнуть от непрерывных гастрольных туров. О таком знаковом решении лидер коллектива Дэн Рейнольдс рассказал изданию CNN.

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"Imagine Dragons" в течение десятилетия творили собственную истрию в мировой музыке и объездили сотни городов с пятью концертными турами. Сейчас мужчины стремятся уделить внимание другим не менее важным ролям – отца и мужа. Однако участники группы утверждают, что не оставят своих поклонников без собственного творчества надолго.

Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в дороге нам нужно сначала узнавать, что значит быть отцом, товарищем и сыном. Сейчас это особенно важно, ведь у меня недавно родился ребенок, еще у нашего гитариста тоже не так давно появились дети, поэтому мы просто стараемся быть родителями. А если будет тяжело, то мы скоро отправимся в путь,

– заверил Дэн Рейнольдс.

Сейчас музыкант отдыхает в Лас-Вегасе вместе с женой Ейжою Волкман и своими детьми: семилетней дочкой Эрроу, двухлетними близняшками Джиа и Коко, а еще с новорожденным мальчиком Валентином.

Также Дэн Рейнольдс сможет посвятить время своему здоровью, ведь страдает от хронических болей в спине и суставах. Во время туров ему удавалось держать себя в форме только благодаря диете, специальным физическим упражнениям и растяжке.