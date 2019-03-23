Имейте совесть на*бывать красивее, – менеджер TAYANNA раскритиковал музыкальную премию YUNA-2019

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Музыкальная премия YUNA-2019
Музыкальная премия YUNA-2019

Директор украинской певицы TAYANNA Александр Кажиян поставил под сомнение результаты голосования и выбора победителей украинской музыкальной премии YUNA-2019, которая состоялась 22 марта 2019 года в столичном Дворце Спорта.

А все потому, что Александр Кажиян нашел себя в списке жюри музыкальной премии на официальном сайте, а на самом деле он не голосовал. Об этом менеджер TAYANNA написал на своей странице в Facebook.

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Не стоит серьезно относиться к результатам голосования жюри YUNA, хотя бы потому, что сама YUNA относится к жюри не очень серьезно. Увидел в материале karabas.live ссылку на сайт YUNA с заголовком "СПИСОК ЖЮРИ VIII ЕЖЕГОДНОЙ Музыкальной премии YUNA". Был несколько удивлен, обнаружив в списке себя любимого, потому что я не голосовал. если у YUNA есть доказательства обратного, прошу их предоставить,
– заявил Кажиян.


Скриншот, который опубликовал Александр Кажиян / Facebook

Также мужчина добавил, что в перечне жюри заметил двоих полных тезок – Заяц Наталья (менеджер Надежды Мейхер) и Заяц Наталья (продюсер Натальи Мейхер).

"Я вообще никак не против корпоративных вечеринок с вручением шоколадных Оскаров, кто платит, тот и заказывает музыку, но если вы называете себя "Музыкальная премия YUNA – это ежегодная национальная премия, которая отмечает лучших деятелей музыкального искусства", имейте совесть на*бывать "красивее", – добавил менеджер TAYANNA.


Скриншот, который опубликовал Александр Кажиян / Facebook

Добавим, что сейчас на сайте yuna.ua в списке нет имени Кажияна и "второй" Натальи Заяц.


Скриншот / Facebook

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Украины Награды Музыка Скандал
Источник: LifeStyle 24
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