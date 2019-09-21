Имела встревоженный вид: Бритни Спирс снова вышла в свет со своим бойфрендом

После нескольких месяцев перерыва в светской жизни 37-летняя Бритни Спирс возвращается к привычному ритму. Накануне, 20 сентября, известная певица пришла на премию Daytime Beauty Awards, чтобы поддержать своего 26-летнего бойфренда Сэма Асгари, который был номинирован в нескольких категориях.

После лечения в психбольнице и скандальных слухов об отношениях с отцом известная американская певица Бритни Спирс все чаще появляется на публике. Новый выход 37-летняя знаменитость совершила на ежегодную премию Daytime Beauty Awards, в которой ее избранник 26-летний Сэм Асгари получил награду за успех в области фитнеса.

Читайте также: В красном облегающей платье: Бритни Спирс впервые вышла с молодым бойфрендом на красную дорожку

Однако, как сообщают иностранные СМИ, Бритни Спирс чувствовала себя будто не в своей тарелке. Сделав несколько снимков, на которых звезда выглядела встревоженной, она покинула красную дорожку, не дав ни одного комментария журналистам. Что интересно, на саму церемонию знаменитость отправлялась в приподнятом настроении, о чем свидетельствует забавный ролик с маской на ее странице в Instagram.

Стоит добавить, что перед камерами папарацци Бритни Спирс предстала в черном мини-платье с глубоким декольте и босоножках в тон на высоких каблуках.



Бритни Спирс и Сэм Асгари / Getty Images