Имела встревоженный вид: Бритни Спирс снова вышла в свет со своим бойфрендом

89 Читати новину українською
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари / Getty Images

После нескольких месяцев перерыва в светской жизни 37-летняя Бритни Спирс возвращается к привычному ритму. Накануне, 20 сентября, известная певица пришла на премию Daytime Beauty Awards, чтобы поддержать своего 26-летнего бойфренда Сэма Асгари, который был номинирован в нескольких категориях.

После лечения в психбольнице и скандальных слухов об отношениях с отцом известная американская певица Бритни Спирс все чаще появляется на публике. Новый выход 37-летняя знаменитость совершила на ежегодную премию Daytime Beauty Awards, в которой ее избранник 26-летний Сэм Асгари получил награду за успех в области фитнеса.

Читайте также: В красном облегающей платье: Бритни Спирс впервые вышла с молодым бойфрендом на красную дорожку

Однако, как сообщают иностранные СМИ, Бритни Спирс чувствовала себя будто не в своей тарелке. Сделав несколько снимков, на которых звезда выглядела встревоженной, она покинула красную дорожку, не дав ни одного комментария журналистам. Что интересно, на саму церемонию знаменитость отправлялась в приподнятом настроении, о чем свидетельствует забавный ролик с маской на ее странице в Instagram.

Стоит добавить, что перед камерами папарацци Бритни Спирс предстала в черном мини-платье с глубоким декольте и босоножках в тон на высоких каблуках.

Брітні Спірс з бойфрендом
Бритни Спирс и Сэм Асгари / Getty Images 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

blog_ava
На сессию ПАСЕ поедет предыдущий состав украинской делегации, а не новый
сегодня
717
Теги: LifeStyle Звездные романы Бритни Спирс
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День рождения Стивена Кинга: ТОП-5 книг короля ужасов
сегодня 12:00 День рождения Стивена Кинга: ТОП-5 книг короля ужасов
Євгенія Мазур 458
Софи Лорен – 85: лучшие цитаты итальянки о красоте и любови
20 сентября 21:31 Софи Лорен – 85: лучшие цитаты итальянки о красоте и любови
555
От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
20 сентября 12:34 От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
272
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
20 сентября 11:02 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
6266
Аксессуары осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
20 сентября 09:30 Аксессуары осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1233
Новости
Больше новостей
Залиште відгук