Имение Джексона из фильма подешевело на 70 миллионов долларов и выставлено на продажу

В начале марта на большой экран вышел скандальный фильм о поп-короле Майкле Джексоне "Покидая Неверленд". Через несколько дней после премьеры роскошный особняк, о котором рассказывается в кинокартине, упал в цене аж на 70 миллионов долларов и вновь выставлен на продажу.

Живописное и роскошное ранчо легендарного поп-короля вернулось на рынок с заметно более дешевой ценой, чем несколько лет назад. О продаже поместья "Неверленд" сообщает издание Variety.

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Как известно, Майкл Джексон приобрел недвижимость в 1987 году за 19,5 миллионов долларов. Ранчо было собственностью легендарного певца до его смерти в 2009 году. Однако незадолго до этого он получил большой кредит, поставив имение под залог. На данный момент им владеет компания Colony Capital. Представители предприятия решили продать недвижимость после скандального фильма "Покидая Неверленд", в котором рассказывается о сексуальных связях певца с маленькими мальчиками в том же здании.

Стоит отметить, что в 2015 году ранчо, территория которого составляет более 1000 гектаров, а главное здание более 1000 квадратных метров, выставлялось на продажу за 100 миллионов долларов. Однако сделка не завершилась успехом. Недавно "Неверленд" вновь появился на рынке недвижимости, однако уже за 30 миллионов долларов. Поклонники подозревают, что такое резкое удешевление связано именно со скандальной кинолентой.



Имение Джексона, о котором рассказывается в фильме "Покидая Неверленд" / Variety



Имение Джексона, о котором рассказывается в фильме "Покидая Неверленд" / Variety



Имение Джексона, о котором рассказывается в фильме "Покидая Неверленд" / Variety



Имение Джексона, о котором рассказывается в фильме "Покидая Неверленд" / Variety



Имение Джексона, о котором рассказывается в фильме "Покидая Неверленд" / Variety



Имение Джексона, о котором рассказывается в фильме "Покидая Неверленд" / Variety



Имение Джексона, о котором рассказывается в фильме "Покидая Неверленд" / Variety