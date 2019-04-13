Имение Дженнифер Энистон и Брэда Питта продают за 56 миллионов: фото изнутри

Роскошный особняк в Берверли-Хиллз, где несколько лет жила звездная пара Дженнифер Энистон и Брэд Питт, выставили на продажу за 56 млн долларов США.

Дом в нормандском стиле построил голливудский архитектор Уоллес Нефф в 30-годах прошлого века, пишет The Wall Street Journal.

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Энистон и Питт приобрели его в 2001 и проживали здесь до развода в 2005 году.

Имение Энистон и Питта в Беверли-Хиллз выставлено на продажу

Двухэтажный особняк площадью более 1000 квадратных метров сочетает в себе классику современного минимализма и золотой эры Голливуда.

В интерьере дома преобладают чистые линии, светлые оттенки, которые контрастируют с темным деревянным полом.

За время проживания Эннистон и Питт полностью его обновили, добавив несколько практических вещей. В подвале особняка появился домашний кинотеатр, мраморный пол на кухне оборудовали подогревом.

Столовая, переходящая в гостиную, может вместить до 20 гостей.

На территории поместья также есть бассейн, теннисный корт и несколько уютных гостевых лофтов.



На территории поместья есть бассейн и теннисный корт