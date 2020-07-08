Украинская актриса и танцовщица Снежана Бабкина сегодня, 8 августа, празднует свое 35-летие. В праздничный день ее поздравили родные люди, а сама она поделилась в сети ранее неопубликованным фото из детства.

На своей инстаграм-странице звезда оставила милое черно-белое фото, на котором позирует еще маленькой девочкой, а также фото с молодой мамой. Известно, что знаменитость родилась в Харькове, где по сей день живет с мужем Сергеем Бабкиным и детьми Веселиной, Артуром и Елисеем.

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Поклонники в комментариях к фотографии отметили, что юная Снежана остались такой же милой и стильной, как сегодня. На фотографии маленькая Вартанян (девичья фамилия Снежаны) одета в красивое платьице с флористическим принтом и в платке.

"Маленькая Снежка", – нежно подписала фото актриса.



Снежана Бабкина празднует 35 лет / Instagram-Stories / @snezhana_babkina

Снежана Бабкина в детстве с мамой / Instagram-Stories / @snezhana_babkina

Кроме поздравлений поклонников, с днем рождения решил красноречиво поздравить и муж Снежаны – певец Сергей Бабкин. На своей инстаграм-странице он признался, что его любимый день в году – это день рождения жены.

Ты моя магия, ты моя бесконечность, ты сердце нашей галактики. Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства. Ты мои бирюзовые паруса, моя вода и ветер. Я благодарен всем высшим силам и всем светлым людям, которые привели тебя ко мне,

– написал Сергей Бабкин, добавив строки из стихотворения.

Но не только трогательной заметкой в сети артист порадовал свою возлюбленную – семья устроила настоящий праздник на террасе харьковского заведения, где перед этим ее поздравили друзья, дети и коллеги.

Смотрите фото со дня рождения Снежаны Бабкиной: