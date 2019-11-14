Именинник принц Чарльз запустил собственную коллекцию одежды: детали

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Принц Чарльз работает над коллекцией The Modern Artisan
Принц Чарльз работает над коллекцией The Modern Artisan / Instagram /@federicomarchetti

Наследный принц Великобритании, который сегодня празднует свой 71 день рождения, работает над созданием капсульной коллекции одежды для женщин и мужчин. Сейчас этим занимается благотворительный фонд принца Уэльского The Prince's Foundation и итальянская компания Yoox Net-a-Porter. Коллекция получила название The Modern Artisan (Современный ремесленник).

Принц Чарльз готов запустить свою дебютную коллекцию моды. Создание капсульной коллекции для мужчин и женщин происходит в сотрудничестве благотворительного фонда королевства с Yoox Net-a-Porter.

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Коллекция осень-зима 2020-2021 года будет представлена летом следующего года. В производстве будут использованы текстиль ручной работы, а за создание коллекции будут отвечать молодые студенты из Британии и Италии. Таким образом в ней будут сочетаться итальянский дизайн и британское мастерство в пошиве.

Этот проект поможет новому поколению научиться сочетать традиционные ремесла с творчеством в эпоху цифровых технологий, он будет основан на этическом подходе к производству, внедрению которого принц Уэльский посвятил последние 40 лет,
– рассказали представители компании Yoox Net-a-Porter.


Принц Чарльз с главным директором Федерико Маркетти / Instagram / @ clarencehouse

Разработанная в Италии и созданная в Великобритании коллекция The Modern Artisan станет выразителем того, как таланты и технологии могут работать, несмотря на границы и национальные особенности. А сам проект – часть долгосрочного партнерства между Yoox Net-a-Porter и благотворительным фондом The Prince's Foundation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOOX NET-A-PORTER GROUP (@ynap)

Все средства, собранные от продажи, будут направлены в благотворительный фонд. Одежда из капсульной коллекции можно будет приобрести на таких платформах, как Net-a-Porter, Mr Porter, The Outnet и Yoox.

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я
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