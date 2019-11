Именитое издание назвало лучший саундтрек к фильму за последние 10 лет

Издание Entertainment Weekly составило список 10 лучших саундтреков десятилетия из фильмов, где первую позицию заняла песня Shallow. Она стала главным саундтреком к фильму "Звезда родилась" (A Star Is Born), а исполнили ее Леди Гага и Брэдли Купер, которым приписывали роман.

Стоит добавить, что композиция Shallow получила премии Оскар, Грэмми и Золотой глобус 2019 года в номинации "Лучшая песня к фильму". На церемонии Оскар Леди Гага и Брэдли Купер даже исполнили дуэтом эту композицию, а видео с выступления стало вирусным – 230 миллионов просмотров на ютубе, в то время как видео с саундтреком просмотрели почти 750 миллионов раз.

Shallow 2018 – Леди Гага и Брэдли Купер: слушать песню онлайн

Второе место в рейтинге лучших композиций последних 10 лет занял трек Let It Go, прозвучавший в мультфильме "Холодное сердце". Его исполнила американская актриса и певица Идина Мензел. А третье место в списке завоевала песня Never Enough из фильма "Величайший шоумен", которую исполнила Лорен Оллред.

Let It Go 2014 – Идина Мензел: слушать песню онлайн

Never Enough 2018 – Лорен Оллред: слушать песню онлайн

10 лучших саундтреков из фильмов за последнее десятилетие

1. Shallow – Леди Гага и Брэдли Купер ("Звезда родилась", 2018)

2. Let It Go – Идина Мензел ("Холодное сердце", 2014)

3. Never Enough – Лорен Оллред ("Величайший шоумен", 2018)

4. Happy – Фаррелл Уильямс ("Гадкий Я 2", 2013)

5. Everything Is Awesome – Tegan & Sara feat. The Lonely Island ("Lego Фильм", 2014)

6. See You Again – Wiz Khalifa feat. Charlie Puth ("Форсаж 7", 2015)

7. Remember Me – Энтони Гонсалес и Ана Офелия Мургия ("Коко", 2017)

8. Young and Beautiful – Лана Дель Рей ("Великий Гэтсби", 2013)

9. Cups (When i'm Gone) – Анна Кендрик ("Идеальный голос", 2012)

10. Private Property – Noni feat. Kid Culprit ("За кулисами", 2014)