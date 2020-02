Именитое издание The New Yorker опубликовало статью о видео истории Украины от ТНМК

Американское издание The New Yorker разместило статью о 5-минутном видео истории Украины от ТНМК, которое появилось в сети 19 ноября 2019 года. Создателем видеоролика стал Сашко Даниленко, а текст создал Артем Полежака.

Известно, что короткое видео об истории Украины было создано украинской группой ТНМК при содействии Министерства информационной политики Украины. Только за 2,5 месяца его посмотрели 1,4 миллиона раз.

К теме: ТНМК представил рэп об истории Украины: познавательное видео

ТНМК – История Украины за 5 минут: смотреть видео онлайн

Издание The New Yorker 4 февраля решило рецензировать видеоролик, подав в заголовке следующее: "Игривая пропаганда "Истории Украины" ("THE PLAYFUL PROPAGANDA OF "THE HISTORY OF UKRAINE"). Автор статьи Софи Пинкхем отмечает, что в видео показывается не только не всем известное развитие и становление Украины, но и то, что каждая национальная история всегда имеет политическую окраску.

Выпущенный в разгар президентских слушаний об импичменте в США, он (ролик, – LifeStyle 24) также напоминает, что Украина – это нечто большее, чем телефонные звонки Дональда Трампа. Однако зрителям следует помнить, что каждая национальная история имеет политическую окраску,

– говорится в материале.

Через призму видеоролика автор вспоминает и Петра Порошенко и его стремление сохранить украинский язык, противодействовать российской пропаганде и продвигать проекты на патриотическую тематику. В противовес ему в тексте приводятся размышления и о действующем Президенте Украины Владимире Зеленском, у которого родной язык – русский, а в своих президентских обещаниях он делал самый большой напор на прекращение войны с Россией.

"Несмотря на свою оптимистическую эстетику, "История Украины" отражает идею, более характерную для политики Порошенко, чем для политики Зеленского. О том, что Украина определяется своей неприязнью к России. Быстрое путешествие по пантеону украинских политических и культурных героев – казаков, странствующего философа-поэта Григория Сковороды, национальных дум Тараса Шевченко и Леси Украинки – усыпано боевыми рэп-акциями, направленными на российских героев, таких как Пушкин", – комментирует видео журналистка Софи.



Статья о видео ТНМК "История Украины за 5 минут" в The New Yorker / Скриншот с сайта

В частности автор упрекнула авторов видео, что в нем не показали представителей национальных меньшинств, которых в Украине было и немало.

"Поражает полное стирание истории национальных меньшинств Украины. Хотелось бы увидеть, как гениальный Даниленко изобразил бы писателя Шолом-Алейхема, автора рассказов на идишском языке, вдохновивших на создание "Скрипача на крыше", или Исаака Бабеля, который увековечил еврейскую Одессу", – добавила Пинкхем.

Однако женщина добавляет, что видеоролик показывает стремление к мира в стране: "Золотая птицы летит в голубое небо, и зрителям напоминают, что от них зависит будущее Украины. Даниленко завершает оптимистичным изображением: праздничную трапезу разделяют шахтер, пчеловод, священник, казак, полицейская и хипстер с ноутбуком. Во всяком случае, это видение мира".