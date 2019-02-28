Именно этого мы добивались, – Леди Гага прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером

После выступления на церемонии награждения Оскар-2019 сеть взорвали слухи о вероятном романе между Брэдли Купером и Леди Гагой. Вместо разговоров о романтическом исполнении песни Shallow артисты получили скандальные обсуждения и статус любовников.

Одной из самых обсуждаемых тем Оскара-2019 стал музыкальный номер артистов, сыгравших главные роли в фильме "Рождение звезды". Леди Гага и Брэдли Купер выполнили культовую песню из кинофильма на большой сцене перед тем, как получили награду за "Лучшую песню". И, хотя Оскар завершился, поклонники до сих пор обсуждают их выступление как "слишком чувственное и романтическое".

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В социальной сети Twitter поклонники создавали сообщения, в которых отмечали, что уверены в их любви, а американский актер Дэвид Спейд резко высказался под их фотографией, написав фразу: "Есть ли какой-то шанс, что эти двое еще не переспали?".



Леди Гага и Брэдли Купер / Twitter / @TheAcademy

Леди Гага стала гостьей нового выпуска с Джимми Киммелом Jimmy Kimmel Live, где впервые прокомментировала слухи, которые обсуждает весь мир.

Первое, что я хочу сказать, – социальные сети, уж простите за прямоту, – туалет в интернете. И то, что они делают с поп-культурой, просто ужасно. Люди увидели любовь, и знаете что? Именно этого мы и добивались! Shallow – это песня о любви. "Рождение звезды" – это кино о любви. Мы так долго работали над этим выступлением, его опережали несколько недель репетиций... Когда ты поешь о любви, ты хочешь, чтобы это чувство пережили люди, которые слушают тебя. Я артистка и, по моему мнению, мы с Брэдли проделали хорошую работу,

– подтвердила Леди Гага.

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