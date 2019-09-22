Имитация секса и алкоголь: Мадонна эпатировала во время выступления в Нью-Йорке

Американская поп-дива Мадонна уже давно заявила, что не хочет подстраиваться под какие-либо нормы. Именно поэтому ее перфомансы – это сочетание эпатажа и искусства. Однако на днях ей удалось превзойти себя.

61-летняя Мадонна отправилась в масштабное турне, организованное в поддержку нового альбома Madame X. Серию выступлений знаменитая артистка решила начать с Нью-Йорка. И хотя перфоманс состоялся 17 сентября, в сети до сих пор бурно обсуждают увиденное.

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Поклонники артистки утверждают, что на сцену поп-дива вышла с задержкой ​​более чем на час. Мадонна сразу же попросила всех выключить мобильные телефоны, заявив, что стремится создать особую атмосферу и получить возможность "смотреть в глаза каждому зрителю". Поэтому с эпатажного перфоманса в сети появилось только несколько кадров.

"Я наслаждалась каждой минутой этого интимного опыта, я ️смотрю на аудиторию и не вижу, как мелькают телефоны и камеры, а взамен – глаза, улыбки и счастливые человеческие лица. Однако я поражена и растеряна из-за тех, кто пренебрегает моей просьбой не записывать шоу. Этот запрос является общим для всех шоу на Бродвее ... Если вы не можете жить без телефона в течение двух часов – это перфоманс не для вас", – заявила в сети Мадонна.

Очевидцы утверждают, что Мадонна в перерыве между песнями с легкостью выпивала пиво и шутила на противоречивые темы. В частности, певица публично потроллила действующего Президента США Дональда Трампа. В целом поп-дива вела очень дерзко и во время выступления имитировала секс, передает The New York Times.

Не забыла артистка и о своем жизненном принципе и со сцены заявила, что "каждая женщина вправе решать, что делать со своим телом". Видимо, таким эпатажным шоу Мадонна хотела подтвердить свое заявление.