Имя Меган Маркл использовали в рекламе таблеток для похудения: подробности скандала

Поскольку Меган Маркл до сих пор остается одной из самых обсуждаемых персон, ее имя вызывает наибольшую реакцию у обычных людей. Поэтому мошенники решили использовать его в рекламной кампании таблеток для похудения, которые она якобы принимала после родов.

Скандальную новость, имеющую отношение к герцогини Сассекской сообщает британское издание The Mirror.

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В источнике говорится, что громкое имя представительницы королевской семьи, которая в очередной раз нарушила протокол, незаконно использовали в мошеннической рекламе. В ней говорится о том, что Меган Маркл, которая после родов набрала несколько килограммов, якобы принимала таблетки для похудения, чтобы вернуться в прежнюю форму.

Мошенники опубликовали снимки герцогиня Сассекской до и после беременности, где отметили, что ей удалось похудеть именно благодаря их средству. На странице издания отмечается, что представители королевского семейства активно борются с незаконной рекламной на просторах Интернета, отрицая причастность Меган Маркл к любым кампаниям. Стоит напомнить, что недавно в сети появилась ложная информация о Кейт Миддлтон, которая якобы пользуется якобы пользуется услугами пластического хирурга, а именно – делает омолаживающие процедуры ботоксом.



Меган Маркл в мошеннической рекламе таблеток для похудения / Фото The Mirror