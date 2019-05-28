Имя ребенка – тоже бизнес: Ким Кардашян зарегистрировала новую торговую марку

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян умеет на всем заработать деньги. Знаменитая американка успешно удерживает миллионы долларов в год, распространяя рекламу в сети. А теперь она еще и зарегистрировала новую торговую марку, которая тоже может принести ей немалую прибыль.

Как сообщает Fox News, прошло всего 2 недели от рождения четвертого ребенка, как Ким Кардашян решила зарегистрировать имя потомка как торговую марку. Произошло это в четверг, 23 мая.

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В заявлении бизнесвумен говорится, что под названием Psalm West она намерена выпускать детские вещи. В частности, в будущем бренд будет выпускать кроватки и столики в детские комнаты, посуду, средства по уходу за малышами, одежда и обувь. Кроме этого, Ким Кардашян хочет еще и разработать специальное питание для маленьких американцев.

Но пока хейтеры засыпают сеть заявлениями о меркантильности звезды, то в СМИ прослеживают, что такая практика для Ким абсолютно действенная. Кардашян и Уэст уже являются владельцами торговых марок, которые созвучны с именами их потомков: 5-летней Норт, 3-летнего Сэйнта и 1-летней Чикаго.

Что известно о четвертом ребенке Ким Кардашян и Канье Уэста?​

Еще в январе 2018 года американская звезда реалити-шоу заявила о желании родить четвертого ребенка. И уже через год все мировые СМИ пестрели заголовками: Ким Кардашян и Канье Уэст таки станут родителями. Тайну открыла звездная мама, которая во время вечеринки поделилась радостью с незнакомцами.



В одном из своих интервью Ким Кардашян призналась, что не ожидала, что все произойдет так быстро. Звезда намеревалась объявить о будущем ребенке в своем шоу, однако ее опередили инсайдеры. Поэтому супругам пришлось преждевременно подтвердили слухи.



Уже в конце апреля 2019 года Ким устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка – baby shower, а затем объявила, что 10 мая суррогатная мать родила ей сына. Мальчика счастливые родители назвали Псалмом. Такой выбор имени связывают с увлечением Канье Уэста религией.