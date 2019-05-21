Инаугурация Владимира Зеленского: как украинские звезды отреагировали на знаковое событие

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский официально стал Президентом Украины. Экс-коллегу поддержали представители украинского шоу-бизнеса, которые засыпали главу государства словами поздравлений.

Как известно, в Верховной Раде состоялась инаугурация Владимира Зеленского. И хоть политики двояко встретили новоизбранного Президента Украины, шоу-бизнес засыпал его поздравлениями в сети. Кто из звезд публично поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией – смотрите в материале LifeStyle 24.

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Дзидзьо

"У нашего нового президента – хорошие намерения, а какие намерения, такие будут и последствия. Слава Украине!" – написал певец Дзидзьо.

Екатерина Кухар

"Впервые в жизни смотрела от начала до конца инаугурацию... В восторге! Меня даже не остановило американское время (здесь первый час ночи). По-человечески, от сердца и со стальной волей... Таким и должен быть настоящий человек и президент нашей страны. Я действительно думаю, что жизнь в Украине станет лучше! Я верю в наше будущее!" – отметила балерина Екатерина Кухар.

Руслан Квинта

"Дай Бог! Сохраним Украину вместе!" – написал музыкальный продюсер Руслан Квинта.

Наталья Могилевская

"Поздравляю! Очень смелый и мужественный поступок. Если люди при власти перестанут воровать и дерибанить бюджет, Украина поднимется всего за пару лет. А если недра государства начнут работать на нас, если будут запущены производства – поколения украинцев будут жить прекрасно. Пусть осуществятся реформы и хватит выдержки и здоровья преодолеть препятствия. Верю. Надеюсь", – заявила Наталья Могилевская.

Светлана Лобода

"Дай Бог! Верим в лучшее", – написала российская гастролерша Светлана Лобода.

Оля Цибульская

"Женщина млеет, впуская нового мужчину в свою жизнь. Потому что женщина верит, что это любовь и навсегда. Речь на инаугурации попала точно в точку G. Пускай это наконец будет любовь. Поздравляю", – игриво написала Оля Цибульская.

Даша Астафьева

"Поздравляю! Сил вам и терпения. Пусть доверие и признание каждого из нас будут вашей опорой", – поддержала главу государства певица Даша Астафьева.

Алан Бадоев

"Сегодня важный день! Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной правили люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей, и каждого, кто живет в Украине. Путь этой семьи, наверное, будет стоить хорошей книги, а, возможно, и фильма... Впереди у них много дней бессонных ночей, сложных задач, и конечно же новые победы для всех нас! Владимир справится, его упорства и силы духа достаточно, и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю", – написал клипмейкер Алан Бадоев.

Как прошла инаугурация Владимира Зеленского и какими заявлениями отличилась его первая речь: смотрите видео