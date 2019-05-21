Инаугурация Владимира Зеленского: как украинские звезды отреагировали на знаковое событие

672 Читати новину українською
Инаугурация Владимира Зеленского: реакция звезд
Инаугурация Владимира Зеленского: реакция звезд / www.bbc.com

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский официально стал Президентом Украины. Экс-коллегу поддержали представители украинского шоу-бизнеса, которые засыпали главу государства словами поздравлений.

Как известно, в Верховной Раде состоялась инаугурация Владимира Зеленского. И хоть политики двояко встретили новоизбранного Президента Украины, шоу-бизнес засыпал его поздравлениями в сети. Кто из звезд публично поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией – смотрите в материале LifeStyle 24.

Читайте также: Инаугурация Зеленского: как освещали российские СМИ и что говорили местные эксперты

Дзидзьо

"У нашего нового президента – хорошие намерения, а какие намерения, такие будут и последствия. Слава Украине!" – написал певец Дзидзьо.

Екатерина Кухар

"Впервые в жизни смотрела от начала до конца инаугурацию... В восторге! Меня даже не остановило американское время (здесь первый час ночи). По-человечески, от сердца и со стальной волей... Таким и должен быть настоящий человек и президент нашей страны. Я действительно думаю, что жизнь в Украине станет лучше! Я верю в наше будущее!" – отметила балерина Екатерина Кухар. 

Руслан Квинта

"Дай Бог! Сохраним Украину вместе!" – написал музыкальный продюсер Руслан Квинта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ruslan Kvinta (@ruslankvinta)

Наталья Могилевская

"Поздравляю! Очень смелый и мужественный поступок. Если люди при власти перестанут воровать и дерибанить бюджет, Украина поднимется всего за пару лет. А если недра государства начнут работать на нас, если будут запущены производства – поколения украинцев будут жить прекрасно. Пусть осуществятся реформы и хватит выдержки и здоровья преодолеть препятствия. Верю. Надеюсь", – заявила Наталья Могилевская. 

Светлана Лобода

"Дай Бог! Верим в лучшее", – написала российская гастролерша Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дай Богверим в лучшее[email protected]_official ️#мир

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Оля Цибульская

"Женщина млеет, впуская нового мужчину в свою жизнь. Потому что женщина верит, что это любовь и навсегда. Речь на инаугурации попала точно в точку G. Пускай это наконец будет любовь. Поздравляю", – игриво написала Оля Цибульская. 

Даша Астафьева

"Поздравляю! Сил вам и терпения. Пусть доверие и признание каждого из нас будут вашей опорой", – поддержала главу государства певица Даша Астафьева.

Алан Бадоев

"Сегодня важный день! Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной правили люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей, и каждого, кто живет в Украине. Путь этой семьи, наверное, будет стоить хорошей книги, а, возможно, и фильма... Впереди у них много дней бессонных ночей, сложных задач, и конечно же новые победы для всех нас! Владимир справится, его упорства и силы духа достаточно, и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю", – написал клипмейкер Алан Бадоев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev)

Как прошла инаугурация Владимира Зеленского и какими заявлениями отличилась его первая речь: смотрите видео

 

blog_ava
Портнов подал на Порошенко заявление в Госбюро расследований
сегодня
1004
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Украины Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Покемон детектив Пикачу": Райан Рейнольдс в роли пушистого покемона
сегодня 11:00 "Покемон детектив Пикачу": Райан Рейнольдс в роли пушистого покемона
Юлія Ліпенцева 31
Антирейтинг Евровидения-2019: кто набрал наименьшее количество баллов
19 мая 19:32 Антирейтинг Евровидения-2019: кто набрал наименьшее количество баллов
2514
Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
19 мая 10:02 Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
Марта Вересюк 745
Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
19 мая 02:43 Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
7719
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 473
Новости
Больше новостей
Залиште відгук