Читатели журнала Empire имели возможность выбрать лучшего киногероя всех времен по их мнению. Им стал легендарный Харрисон Форд, сыгравший роль археолога Индианы Джонса.

Ловкого авантюриста и сообразительного археолога Индиана Джонса еще в 1973 году придумали знаменитые кинотворцы Стивен Спилберг и Джордж Лукас, сообщает 24 канал. Харрисон Форд исполнил его роль только в четырех фильмах и сериале, а также появился на страницах комиксов и книг. Читатели и зрители с восторгом смотрели популярные ленты и наблюдали с увлечением за доктором Генри "Индианой" Джонсом-младшим.

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Стоит добавить, что в начале 2020 года стало известно о продлении франшизы об Индиане Джонсе, где главную роль исполнит 77-летний Харрисон Форд. Новый фильм должен стать "продолжением, а не перезагрузкой серии".



Харрисон Форд в роли Индиана Джонса / Фото IMDb

Второе место в списке лучших киногероев всех времен заняла Эллен Рипли – звезда фильма "Чужой". Ее роль исполнила Сигурни Уивер. Тройку лидеров замкнул Тони Старк – герой фильмов Marvel. Его роль исполнил Роберт Дауни-младший. В первую десятку лучших героев также вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная Пантера.