Индия аннулировала все туристические визы до 15 апреля

К числу государств, которые уже приняли меры безопасности по предотвращению распространения коронавируса, присоединилась и Индия. Там заморозили все туристические визы до середины апреля.

Коронавирус Covid-19 поражает все уголки мира. Правительства стран принимают все возможные средства для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Индийское правительство распространило пресс-релиз, в котором рассказало о решении ограничить доступ в страну на месяц. Так, туристические визы не будут действовать до 15 апреля. Об этом сообщает издание Xinhua.

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В Индии зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом. От недуга никто не погиб. Однако управление государства не тянет и уже принимает возможные меры безопасности.

Все имеющиеся визы, кроме дипломатических, официальных, виз ООН и международных организаций, рабочих и проектных, будут заморожены до 15 апреля. Это решение вступает в силу в 12:00 13 марта 2020 года в месте отправления,

– говорится в документе.

Также отмечается, что все иностранцы, которые намерены приехать в Индию по веской причине, могут связаться с ближайшей индийской дипломатической миссией.

Отметим, по состоянию на 12 марта от заражения коронавирусом умерли 4 635 человек. Общее количество больных по всему миру составляет 126 414 человек. Удалось выздороветь 68 тысячам человек. В Украине подтвержден 1 случай инфицирования. Сегодня, 12 марта, начался всеукраинский карантин, который продлится до 3 апреля. Граждан призывают отказаться от поездок за границу.



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