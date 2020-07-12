Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай больна коронавирусом. 46-летняя звезда заразилась вместе с дочерью после того, как положительные результаты тестов получили ее муж и свекор. Лечиться семья будет дома.

Победительница конкурса "Мисс мира" 1994 года и звезда индийских фильмов Айшвария Рай заразилась коронавирусом. Вместе с ней заболела и 8-летняя дочь Аарадхия Баччан. Об этом сообщил муж фотомодели продюсер и актер Абхишек Баччан в своем твиттере.

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Стоит отметить, что муж Айшварии Рай и знаменитый свекор и звезда Болливуда Амитаб Баччан подхватили коронавирус накануне. Они находятся в больнице и уверяют, что у них легкие симптомы COVID-19, а состояние их здоровья – стабильное. Они призвали провериться на коронавирус ближайших членов семьи и результаты не замедлили себя ждать.

Aishwarya and Aaradhya have also tested COVID-19 positive. They will be self quarantining at home. The BMC has been updated of their situation and are doing the needful.The rest of the family including my Mother have tested negative. Thank you all for your wishes and prayers — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 12, 2020

46-летняя Айшвария Рай вместе с дочкой будут лечиться дома. Сейчас резиденция семьи Баччан в Мумбаи закрыта, а все жильцы особняка будут придерживаться двухнедельного карантина.