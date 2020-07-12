Индийская модель Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай больна коронавирусом. 46-летняя звезда заразилась вместе с дочерью после того, как положительные результаты тестов получили ее муж и свекор. Лечиться семья будет дома.
Победительница конкурса "Мисс мира" 1994 года и звезда индийских фильмов Айшвария Рай заразилась коронавирусом. Вместе с ней заболела и 8-летняя дочь Аарадхия Баччан. Об этом сообщил муж фотомодели продюсер и актер Абхишек Баччан в своем твиттере.
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Стоит отметить, что муж Айшварии Рай и знаменитый свекор и звезда Болливуда Амитаб Баччан подхватили коронавирус накануне. Они находятся в больнице и уверяют, что у них легкие симптомы COVID-19, а состояние их здоровья – стабильное. Они призвали провериться на коронавирус ближайших членов семьи и результаты не замедлили себя ждать.
46-летняя Айшвария Рай вместе с дочкой будут лечиться дома. Сейчас резиденция семьи Баччан в Мумбаи закрыта, а все жильцы особняка будут придерживаться двухнедельного карантина.