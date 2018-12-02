Индийская свадьба Приянки Чопри и Ника Джонаса: появились первые фото с церемонии мехенди

Известная модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра вышла замуж за американского певца Ника Джонаса 1 декабря во дворце Умайд-Бхаван, который является одной из крупнейших частных резиденций в мире.

Известно, что всем гостям церемонии было запрещено пользоваться телефонами, чтобы не фотографировать ничего. Однако первые фото с церемонии мехенди, которую провели накануне свадьбы, супруги опубликовало на своих страницах в Instagram.

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Такой обряд является важным свадебным ритуалом в Индии: руки и ноги невесты расписывают хной. Считается, что чем темнее будут узоры, тем сильнее муж будет любить жену.

Наши отношения подарили нам нечто особенное – объединение наших семей, которые любят и уважают веру и культуру друг друга. Планируя свадьбу, мы поняли, что в ней должно присутствовать слияния обеих культур. Важной частью предсвадебных ритуалов в Индии для девушки является церемония мехенди. Мы провели ее за день до самой свадьбы, и все получилось так, как мы мечтали,

– рассказал Ник Джонас.



Свадьба Приянки Чопри и Ника Джонаса / Instagram @nickjonas



Свадьба Приянки Чопри и Ника Джонаса / Instagram @nickjonas



Свадьба Приянки Чопри и Ника Джонаса / Instagram @nickjonas



Свадьба Приянки Чопри и Ника Джонаса / Instagram @nickjonas



Свадьба Приянки Чопри и Ника Джонаса / Instagram @nickjonas

Напомним, что Ник Джонас сделал предложение своей любимой Приянке, которая старше его на 10 лет, в июле этого года. Помолвка Приянки и Ника прошла в родном городе актрисы Мумбаи. Пара соединила свои судьбы в одном из храмов по национальным индийским традициям.