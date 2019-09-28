Инициатор российского флешмоба, к которому присоединился Олег Винник, ответила, чей Крым

В сети активно обсуждают распространение флешмоба "ВСЕММИР", к которому присоединился популярный украинский певец Олег Винник. Еще большее удивление у фанатов музыканта вызвал ответ инициатора флешмоба Екатерины Введенской на вопрос, чьим, по ее мнению, является Крым.

Не утихают обсуждения вокруг флешмоба "ВСЕММИР" и участия в нем Олега Винника. Ведь инициатором запуска акции является российская группа "МИР 519" и их директор Екатерина Введенская, взгляды которой на политическую ситуацию довольно неоднозначны.

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На сайте Радио Свобода появилось небольшое интервью с руководителем инициативы "за мир". Она сомнительно высказалась относительно принадлежности Крыма.

Крымским ... мы русские, украинцы, люди Крыма – мы все братья. У нас мир один, и мы об этом поем в нашей песне,

– заявила Введенская на вопрос, чей Крым.

После этого журналисты спросили у нее, почему тогда российский бомонд не призывает своих соотечественников прекратить вводить российские войска на территорию Украины, в частности, Донбасса, а также вернуть Крым. На что руководитель группы "МИР 519" ответила, что, по ее мнению, музыка должна быть вне политики. Также она добавила, что неудобно себя чувствует перед Олегом Винником, который присоединился к акции "за мир".

Мы, честно говоря, в шоке и нам искренне неудобно перед Олегом, потому что мы не ожидали такой (положительной, – LifeStyle 24) реакции. Мы обычные люди, хотим мира, у нас очень много друзей в Украине,

– заявила Екатерина Введенская.

По ее словам, к флешмобу "ВСЕММИР" она предложила присоединиться также украинской группе "Океан Эльзы", однако в ответ от Вакарчука они ничего не получили.

Смотреть видео "ВСЕММИР" с Олегом Винником: