Умерла Инна Макарова: биография актрисы

25 марта умерла известная советская актриса театра и кино Инна Макарова. Больше всего зрителям она запомнилась по фильмам "Молодая гвардия", "Высота" и "Девчата".

Родилась будущая актриса 28 июля 1926 года в Тайге, а детство ее прошло в Новосибирске. С 5-летнего возраста Инна ставила дома домашние сценки, а когда пошла в школу, записалась в драматический кружок.

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После школы она поступила в государственный институт кинематографии . В последние годы обучения Макарова стала выходить на театральную сцену, сыграла Кармен в одноименной пьесе Проспера Мериме. Эта работа оказалась для нее знаковой, открыв путь в большое кино.

В 1948 году в спектакле "Кармен" Инну Макарову увидел писатель Александр Фадеев и попросил режиссера Сергея Герасимова обратить на нее особое внимание. Поэтому впоследствии режиссер доверил ей ответственную роль Любы Шевцовой в фильме "Молодая гвардия".



Инна Макарова в фильме "Молодая гвардия"

После триумфа в фильме, актриса получала огромное количество предложений от разных режиссеров. Большую популярность ей принесла картина "Высота", где она сыграла яркую девушку Катю Петрашень, которая проходит сложный путь от вульгарности к естественной женственности.

В кино актриса появлялась до начала 90-х годов, а потом пошла в концертную деятельность. 1986 год принес актрисе последнюю главную роль. Она сыграла роль Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабушки Лермонтова, в биографическом фильме о поэте "Лермонтов".



Инна Макарова

В 2007 году актриса снялась еще в нескольких фильмах, и после этого в ее карьере снова началась длительная пауза. Появилась на экранах актриса аж в 2015 году, но, несмотря на свой почтенный возраст, продолжала играть в театре.

Личная жизнь

Первым мужем Инны Макаровой был известный актер и режиссер Сергей Бондарчук. Однако после рождения их единственной дочери Натальи в 1950 году, из-за многочисленных измен Сергея, супруги решили расстаться.



Инна Макарова с мужем и дочкой

Вторым мужем актрисы был академик медицины Михаил Перельман. Детей от этого брака у актрисы не было.

Фильмография

1948 – "Молодая гвардия"

1952 – "Возвращение Василия Бортникова"

1955 – "Дело Румянцева"

1957 – "Высота"

1958 – "Наш корреспондент"

1961 – "Девчата"

1964 – "Палата"

1966 – "Женщины"

1968 – "Урок литературы"

1982 – "Печники"

1982 – "Живая радуга"

1987 – " Заем на брак"

1990 – "Сороковой день"

2006 – "Пушкин. Последняя дуэль"