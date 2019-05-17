Иногда она похожа на зомби, – инсайдер раскрыл шокирующие подробности о здоровье Бритни Спирс

Скандал вокруг госпитализации популярной певицы Бритни Спирс не утихает. Как рассказали инсайдеры изданию People, у артистки серьезные эмоциональные проблемы, которые решить можно только лекарствами.

Отмечается, что из-за этих эмоциональных проблем Бритни, по мнению ее менеджера, может навсегда завершить свою карьеру. Об этом сообщает издание People.

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Инсайдер добавил, что Спирс не контролирует свои эмоции, а ее настроение скачет: "То все хорошо, то опять ужасно".

Нет сомнений в том, что ей нужно принимать лекарства, чтобы попытаться снова найти баланс. Это очень страшно, когда лекарства не работают. Спирс ежедневно испытывает целый спектр эмоций. Сейчас она очень вялая и подавленная. Иногда она похожа на зомби. В ней нет жизни и нет страсти. Это очень грустно,

– цитирует источник слова инсайдера.

Менеджер певицы Ларри Рудольф заявил, что из-за информации, "которую сообщают всем, для него очевидно, что Бритни не стоит возвращаться к этой серии концертов в Лас-Вегасе, ни в ближайшем будущем, ни, возможно, когда-либо".

Вместе с этим, 17 мая Бритни Спирс опубликовала новое танцевальное видео на своей странице в Instagram. Однако поклонники сразу отметили в комментариях, что это видео не новое, а было опубликовано в марте 2018 года.

Смотрите видео, которое опубликовала Бритни:

Что известно о лечении Бритни Спирс

С 2008 года Бритни Спирс постепенно восстанавливала свое эмоциональное состояние и не имела нервных срывов. Однако в начале апреля 2019-го в СМИ появилась информация, что артистка проходит курс лечения в клинике. По предварительной информации, в рехаб звезда попала из-за ухудшения состояния здоровья ее отца и сложных операций, которые он едва пережил. Справиться с волнением самостоятельно артистка не смогла, поэтому обратилась за помощью к медикам.

Впоследствии журналисты получили достаточно резонансные заявления, которые касались Бритни Спирс. В частности, мама звезды заявила, что ее дочь удерживают в клинике насильно, а инсайдеры рассказали, что поп-дива планирует завершить вокальную карьеру и больше не выйдет на сцену. После таких тревожных новостей страницу Бритни Спирс засыпали сообщениями взволнованные поклонники. Однако для фан-группы она записала видеообращение, в котором сообщила, что у нее все в порядке, курс лечения завершился, и сейчас она находится дома.

Моя ситуация уникальна. Но я обещаю, что сделаю все, что сейчас нужно. Вы можете не знать это обо мне, но я сильная и буду стоять до конца за то, чего хочу. Ваша любовь и преданность поражает, но то, что мне сейчас нужно – это немножко приватности, чтобы справиться со всеми трудностями, которые появились в моей жизни. И если вы сможете это сделать, я буду вам очень благодарна,

– добавила она.

Во время судебного заседания 10 мая артистка рассказала, что на самом деле она не добровольно находилась в психиатрической клинике, а ее силой там держали.

Бритни убеждала судей, что ее отец, Джейми Спирс, упрятал ее в клинику без какого-либо согласия. Кроме этого, в больнице он заставлял артистку принимать наркотические препараты.

Резонансное заявление Бритни подтвердил адвокат, которого наняла ее мать, да и сама Линн Спирс. Ранее она публично заявляла, что делала все возможное, чтобы узнать причину пребывания дочери в психиатрической клинике, однако ответа так и не получила. В своем судебном иске Линн требовала предоставить ей детали, которые касаются опекунства над дочкой, длящегося 11 лет. В конце дела женщина надеется получить юридические права, чтобы влиять на решения своего экс-возлюбленного Джейми Спирса в вопросах, которые касаются Бритни.

Однако судьи решили не спешить с решением. Они пока детально рассматривают дело и назначили Бритни Спирс психиатрическую экспертизу. И это неудивительно: зал суда артистка покинула босиком.



Бритни Спирс босиком вышла из суда / Скриншот