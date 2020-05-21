Инсайдеры предположили, почему Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози решили развестись

Известные супруги Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози недавно ошарашили новостью, что срочно подают на развод. Официальных заявлений о причинах разрыва пара прессе так и не дала, но инсайдеры западных СМИ начали делиться собственными догадками. Одной из таких стало нежелание иметь детей со стороны 50-летнего мужчины.

У брата бывшего президента Франции Николя Саркози – Оливье уже есть двое детей от первого брака с Шарлоттой Бернард: взрослые сын Жюльен и дочь Марго. Поэтому в возрасте 50 лет он уже не планировал заводить детей, в то время как 33-летняя Мэри-Кейт Олсен еще никогда не была матерью. Ранее пара этому вопросу не давала особого значения, но с годами супруги начали понимать, что не могут прийти к общему согласию, сообщил инсайдер изданию People.

Интересно Их дружба переросла в роман, – друг Меган Фокс раскрыл детали ее новых отношений

Неделю назад в западных СМИ рассказывали, что на самом деле брак пары дал трещину раньше, поэтому отношения Мэри-Кейт и Оливье уже были достаточно острыми. Что же стало истинной причиной разрыва пары, находящейся в браке 5 лет и с 2012 года в отношениях, так и неизвестно.

Что известно о разводе Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози?

Неожиданной новостью пара ошарашила мир 14 мая. Французский банкир и американская модельер и актриса жили в Нью-Йорке и были частыми гостями светских мероприятий. Впрочем, пара подала на развод и теперь спорит за совместно приобретенное имущество. Мэри-Кейт подала на развод еще в апреле, но суды Нью-Йорка долгое время не принимали заявление из-за пандемии коронавируса. Теперь она должна покинуть дом в Нью-Йорке, в котором жила с мужем, до 30 мая, но за короткие сроки она попросила адвокатов мужа замедлить этот процесс. В совместной собственности у них был дом в Хэмптонсе, квартира на Манхэттене и апартаменты в Нью-Йорке.

"Я поражена тем, что мой муж пытается лишить меня дома, в котором мы жили, и если он добьется успеха, я не только потеряю свой дом, но и рискую потерять свою личную собственность", – комментировала свой развод Мэри-Кейт в официальном заявлении. Вероятно, бракоразводный процесс сможет лучше урегулировать брачный контракт, который пара подписала перед свадьбой.