Карантин по-разному повлиял на звездные пары: одни укрепили свои отношения, другие же подали на развод. А вот Бен Аффлек во время пандемии смог уединиться с Аной де Армас, которая, по данным СМИ, имеет большие шансы стать его женой. Девушка уже познакомилась с родителями и детьми избранника и сумела подружиться с ними.

Об этом сообщает таблоид People со ссылкой на инсайдеров. По их данным, Бен Аффлек устроил семейные выходные на своем ранчо в Хэмптоне, в штате Джорджия. Именно там актер познакомил маму Кристин со своей возлюбленной Аной де Армас.

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Инсайдеры уверяют, что 32-летняя актриса уже нашла общий язык, как с детьми Бена Аффлека, так и с его другими родственниками. Все в восторге от того, насколько человек изменился рядом с Аной, поэтому де Армас имеет большие шансы на то, чтобы изменить фамилию на Аффлек.

Они прекрасно ладят. Ане нравится проводить время с его детьми. Все они прекрасно общаются. Она прилагает все усилия для того, чтобы узнать о них чуточку больше,

– рассказал инсайдер.

Сейчас Бен Аффлек и Ана де Армас не комментируют свою личную жизнь. Однако о семейном уикенде свидетельствовали фото, которые актриса опубликовала в сети. Звезда показала сказочные виды природы, которые открываются с ранчо Бена Аффлека.

Интересно, что Ане де Армас удалось покорить не только родственников своего избранника, но и его бывшую жену. Актриса Дженнифер Гарнер не против, чтобы ее трое детей проводили время с Беном Аффлеком и его новой девушкой.

Что известно о романе Бена Аффлека и Аны де Армас

Звезды познакомились на съемочной площадке фильма "Глубокая вода", там Бен Аффлек и Ана де Армас сыграли супругов, переживающих не лучшие годы в браке. На съемочной площадке пара не показывала романтических отношений, однако после съемок охотно проводила время в баре. Это и вызвало первые слухи о романе.

Уже в начале марта 2020 года актеры устроили путешествие на Кубу. После возвращения с отдыха Ана де Армас переехала жить в дом Бена Аффлека в Лос-Анджелесе. Всего в течение 2 месяцев она познакомилась с родственниками своего избранника и его друзьями.