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Инсайдеры рассказали, как принц Гарри и Меган Маркл оберегают себя от коронавируса в Канаде

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Пандемия коронавируса застала герцогов Сассекских в Канаде. Принц Гарри и Меган Маркл тщательно следят за своим здоровьем и ввели меры для всех людей, которые на них работают.

По словам инсайдеров The Daily Mail, Гарри и Меган рады, что побывали в Лондоне до объявления пандемии коронавируса. Потомок Елизаветы II имел возможность поговорить со своими родственниками, не все из которых поддерживают его решение сложить королевские обязанности. А уже после возвращения в Канаду герцоги Сассекские следуют советам ВОЗ и заставили всех подчиненных носить латексные перчатки.

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"Меган требует, чтобы все члены ее команды (люди, которые покупают продукты и выполняют поручения) постоянно носили латексные перчатки и придерживались строгого гигиенического протокола... У Меган есть опасения по поводу коронавируса, поэтому она старается лишний раз не прикасаться к своему лицу и не забывает мыть руки. Она говорит, что паника ни к чему хорошему не приведет. Ее семье не нужна напряженная атмосфера, и она не хочет, чтобы Арчи чувствовал какой-то стресс. Ее дом – это территория мира и спокойствия", – рассказал инсайдер.

В то же время источники добавляют, что принц Гарри изрядно обеспокоен ситуацией по поводу распространения вируса. Он особенно волнуется за 83-летнюю Елизавету II и 71-летнего принца Чарльза, с которыми уже имел беседу. Гарри убеждал родственников находиться в самоизоляции и позаботиться о своей безопасности во время пандемии.

Сами же Гарри и Меган решили находиться в самоизоляции. С маленьким Арчи Гаррисоном они проживают на острове Ванкувер и уменьшили до минимума количество деловых встреч. Однако карантин никак не влияет на работу герцогов: пара продолжает развивать свои проекты.

Сейчас мало кто может увидеться с ней, Гарри и их сыном Арчи. При этом Меган говорит, что самоизоляция не означает безделья: они работают с некоммерческой организацией по охране психического здоровья,
– рассказала прессе подруга Меган.

Коронавирус повлиял и на планы супругов. Известно, что правительство Канады закрыло границы страны и ограничило сообщения с другими государствами. Из-за этого герцоги Сассекские вынуждены отложить соложение королевских обязанностей, которое должно было бы состояться в первые дни апреля 2020 года.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус Covid-19 Меган Маркл Принц Гарри Королівська сім'я LifeStyle
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