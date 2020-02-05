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Институт цвета Pantone назвал главные цвета осени-зимы 2020

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Pantone / Фото из открытых источников

Известный Институт цвета Pantone объявил цвета, которые будут пользоваться наибольшей популярностью и будут трендовыми в сезоне осень-зима 2020 года.

Фэшн-эксперты учитывали модные цвета, которые будут задействованы в коллекциях дизайнеров будущей Недели моды в Нью-Йорке (6-12 февраля). Поэтому среди нового перечня цветов можно увидеть 10 трендовых и 4 классических цвета.

К теме: Модные тренды 2020 года: что мы будем носить и на что стоит обратить внимание

Среди трендовых приведены такие, как классический синий (Classic Blue) – главный цвет 2020 года, янтарно-оранжевый (Amber Glow), насыщенный мальвово-красный (Samba), желто-зеленый (Green Sheen), песочный (Sandstone), пыльно-розовый (Rose Tan), изумрудно-зеленый (Ultramarine Green), цвет обожженного красного кирпича (Fired Brick), персиковой нуги (Peach Nougat) и пурпурно-фиолетовый (Magenta Purple).

Что касается классических, то к ним отнесены: цвет миндального масла (Almond Oil), темно-синий с фиолетовым подтоном (Blue Depths), металлический серый (Sleet) и оливковый хаки (Military Olive).


Классические цвета сезона осень-зима 2020 по версии​ Pantone / Pantone​

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Мода
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