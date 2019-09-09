Институт цвета Pantone определил самые модные цвета 2020 года

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Pantone определил самые модные цвета 2020 года
Pantone определил самые модные цвета 2020 года / Instagram / @pantone

Представители института Pantone, которые работают над исследованием самых модных цветов сезона, опубликовали палитру самых модных цветов весны/лета 2020 года.

В 2019 году самым актуальным оттенком институт Pantone выбрал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном, его предшественником в 2018 был Ultra Violet (ультрафиолет).

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В 2020 году актуальными станут цвета, связанные с "природой, спокойствием и комфортом". По мнению специалистов института цвета трендовыми станут различные оттенки зеленого, океана, "горный голубой".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

Также, как отметили в Pantone, популярными будут оттенки "металлик" из-за популярности цифровых медиа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

В дизайне интерьера актуальными в 2020 году станут розовые пастельные оттенки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Дизайн
Источник: LifeStyle 24
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