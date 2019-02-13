Институт цвета Pantone выбрал главные цвета сезона осень-зима 2019

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Pantone выбрал главные цвета сезона осень-зима 2019
Pantone выбрал главные цвета сезона осень-зима 2019 / www.gettyimages.com

Представители института Pantone презентовали новую палитру самых модных цветов сезона осень-зима 2019 года.

Самые модные цвета осени 2019 года опубликованы на официальном сайте института Pantone.

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В декабре 2018 года в институте Pantone представили главный цвет 2019 года. Им стал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном.

Вместе с этим эксперты института цвета определяют самые актуальные оттенки каждого сезона. В палитре актуальных оттенков на сезон осень-зима 2019 представлены 12 основных цветов, а также 4 дополнительных классических нейтральных тона.

Палитра цветов Pantone осень-зима 2019


Перец чили / Красный мотоцикл / Crème de Pêche / Розовый персик


Кирпичная дорога / Фруктовый голубь / Сахарный миндаль / Темный чеддер


Галактический синий / Медный купорос / Оранжевый тигр / Эден

Класична палітра


Сладкая ваниль / Вечерний синий / Голубь / Гуакамоле

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Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 канал
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