Институт цвета Pantone выбрал главные цвета сезона осень-зима 2019
Представители института Pantone презентовали новую палитру самых модных цветов сезона осень-зима 2019 года.
Самые модные цвета осени 2019 года опубликованы на официальном сайте института Pantone.
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В декабре 2018 года в институте Pantone представили главный цвет 2019 года. Им стал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном.
Вместе с этим эксперты института цвета определяют самые актуальные оттенки каждого сезона. В палитре актуальных оттенков на сезон осень-зима 2019 представлены 12 основных цветов, а также 4 дополнительных классических нейтральных тона.
Палитра цветов Pantone осень-зима 2019
Перец чили / Красный мотоцикл / Crème de Pêche / Розовый персик
Кирпичная дорога / Фруктовый голубь / Сахарный миндаль / Темный чеддер
Галактический синий / Медный купорос / Оранжевый тигр / Эден
Класична палітра
Сладкая ваниль / Вечерний синий / Голубь / Гуакамоле