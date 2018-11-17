Институт просвещения. Вся правда о Черной пятнице: как уберечься от обмана и ненужных покупок

Черная пятница – день, когда мир сходит с ума из-за распродаж и скидок. Традицию начали еще в 19 веке в Соединенных Штатах, в Украину же она пришла только пять лет назад.

В США Black Friday проходит в первую пятницу после Дня благодарения, то есть в конце ноября.

Читайте также: Институт просвещения. Утренняя зарядка: простые правила, как физические упражнения сделать полезной привычкой

По одной из версий, американские бухгалтеры в своих книгах обозначили расходы красными чернилами, а прибыль – черными. Вот так и получилось, что в Черную пятницу все финансовые отчеты продавцов были преимущественно черного цвета.

Чтобы не пропустить скидки, американцы ночуют под супермаркетами, отпрашиваются на работе на этот день и часто даже дерутся за покупки. В Украину Черная пятница пришла пять лет назад, но она значительно отличается от американской. Обычно магазины повышают цены накануне, а уже потом устанавливают скидки.

Как же уберечь себя от ненужных покупок? Не ведитесь на ажиотаж. Накануне сравните цены, чтобы понимать, в каком магазине настоящая скидка. Определитесь с бюджетом, который можете потратить. Покупайте только те вещи, которые вам действительно нужны. Если же вы скрытый шопоголик, возьмите с собой на закупы того, кто может вас удержать от ненужной покупки.