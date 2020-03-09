"Интер" снова оказался в центре скандала: телеканал транслировал концерт с российскими звездами

Вчера, 8 марта, в эфире телеканала "Интер" показали праздничный концерт, в котором приняли участие российские знаменитости. Большинство из них открыто поддержало оккупацию в Украине и аннексию Крыма. Зрители взорвались возмущением и осудили такой поступок.

В Международный женский день на телеканале "Интер" показали концерт, который был посвящен юбилею олигарха Михаила Гуцериева. В праздничной программе приняли участие звезды, которым запрещен въезд на территорию Украины и те, кто поддержал агрессию России на востоке нашего государства – Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, Ани Лорак, Михаил Шуфутинский и другие.

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На странице телеканала в фейсбуке появился анонс концерта, который представили не менее одиозно: "Настоящее. Традиционное. Наше 8 марта".

Такая политика телеканала вызвала шквал возмущения у зрителей. Осудил "Интер" и полковник Анатолий Штефан. На личной странице в фейсбуке он опубликовал сообщение, в котором подчеркнул, что пока российские оккупанты обстреливают украинские позиции, отечественные телеканалы транслируют тех, кто поддержал посягательства на целостность нашего государства.

Два мира... Российский концерт на "Интере" с теми, кто поддерживает убийства украинцев и оккупацию территорий. У меня даже слов нет,

– написал Анатолий Штефан.





Пользователи социальных сетей также не замедлили с ответом: "Слова отсутствуют. Больно. В стране, где начался 7 год войны, продолжают транслировать подобные концерты", "К сожалению, полстраны – это сплошной "Интер".