Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать

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Дану Балану – 40: интересные факты из биографии
Дану Балану – 40: интересные факты из биографии / 24 канал

Молдавский певец и композитор Дан Балан 6 февраля отмечает свой юбилейный день рождения. По случаю 40-летия харизматичного артиста журналисты LifeStyle 24 собрали интересные факты из его жизни, которые смогут вас удивить.

Талантливый композитор, певец, номинант на премию Грэмми – это далеко не все, чем может похвастаться Дан Балан. До мировой славы в его жизни было немало ярких событий и, как ни странно, комплексов. Журналисты LifeStyle 24 подобрали факты из жизни Дана Балана, о которых вы могли не знать.

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Первую песню талантливый Дан Балан написал еще в школьные годы. Будущему артисту было всего 10 лет, когда родители подарили ему аккордеон. Музыкальный инструмент стал первым для Дана Балана, поэтому именно благодаря ему певец написал свою дебютную песню.

Певец родился в достаточно состоятельной семье. Его отец Михай Балан был послом Молдовы в Израиле, а мама – Людмила – популярной телеведущей. Во время прямого эфира шоу "Голос страны 9" артист признался, что ему повезло с родственниками, так как они вдохновляли и помогали ему одерживать успех. У Дана Балана есть сестра Санда, которая повторила успех своей звездной мамы и стала телеведущей.

Дан Балан із сестрою і бабусею
Дан Балан с сестрой и бабушкой / Point

А вот свою вокальную карьеру артист начинал в составе рок-групп Pantheon и Inferialis. Однако Дан Балан быстро понял, что их музыку слушают единицы меломанов. Поэтому артист выбрал более популярную музыку, создав группу O-Zone. Их хит "Dragostea Din Tei" в свое время заполонил все чарты и был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Дан Балан признался, что очень комплексовал из-за своей худощавости. Когда он выступал в составе группы O-Zone, всячески пытался набрать вес, однако ему это не удавалось.


Дан Балан основал группу O-Zone / Maxim

Дан Балан является единственным молдавским певцом, которого номинировали на престижную музыкальную премию Грэмми. Случилось это в 2009 году. Он выступил соавтором песни "Live Your Life", которую исполнили поп-дива Рианна и рэпер T.I.

Певца можно смело назвать полиглотом. Дан Балан отлично владеет молдавским, испанским, русским, французским и английским языками.

Дан Балан знає 5 іноземних мов
Дан Балан знает 5 иностранных языков / Instagram / @danbalan

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Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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