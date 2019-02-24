Интересные факты об Оскаре-2019, которые могут вас удивить

Считанные часы остались до начала одного из самых важных событий года в мире кино – вручения премии Оскар. 91 церемония кинопремии Оскар пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе (по киевскому времени – в ночь с 24 на 25 февраля в 3:00).

К вашему вниманию подробности о главных изюминках нынешнего шоу и претендентах на золотую статуэтку.

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Впервые без ведущего

Впервые за тридцать лет на церемонии не будет ведущего. Комик Кевин Харт вынужден был отказаться от этой роли. Все из-за своих неоднозначных шутках о нетрадиционной сексуальной ориентации, которые вызвали возмущение в американском обществе. Несмотря на это организаторы церемонии уверяют: зрелище будет невероятным.

Это будет шоу, полное энергии, оно будет очень увлекательным,

– заверила продюсер церемонии Оскара Глейн Вейсс.



Кевин Харт

Музыка на церемонии

На церемонии прозвучат песни из фильмов-номинантов. Будут: Леди Гага, Кендрик Ламар и Дженнифер Хадсон. Откроет церемонию рок-группа Queen с Адамом Ламбертом.

Чемпионство в категории "лучший фильм" пророчат...

Чемпионство в категории "лучший фильм" пророчат ленте мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома" о Мехико 70-х. Она собрала рекордное количество номинаций – 10. Ленту раньше отметили на Венецианском кинофестивале главным призом – "Золотым львом".

Я не знаю, что произошло. Я хочу сказать: я просто сделал то, что должен был сделать. И я счастлив, что по определенным причинам все элементы сложились так, что аудитория так эмоционально отреагировала,

– рассказал режиссер ленты Альфонсо Куарон.

Видео: трейлер фильма "Рома"

Чемпионство в категории "лучший режиссер" пророчат...

Старания Альфонсо Куарона позволили ему претендовать на Оскар в категории "лучший режиссер".

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В этом году в этой номинации наибольшее количество иностранцев – трое. Конкуренцию Куарону составляют Йоргос Лантимос с лентой "Фаворитка" и Павел Павликовський с фильмом "Холодная война".

Альфонсо Куарон, Йоргос Лантимос, Павел Павликовський

Чемпионство в категории "лучший актер" пророчат...

История Фредди Меркьюри и его группы Queen тронула многих и лента "Богемская рапсодия" тоже оказалась среди номинантов на Оскар. Рами Малик, сыгравший лидера легендарной рок-группы 80-х, считается фаворитом в категории "Лучший актер".

Фредди Меркьюри и Рами Малик в фильме "Богемская рапсодия"

Достойную конкуренцию ему составит Кристиан Бейл, который ради роли вице-президента США Дика Чейни в ленте "Власть", набрал 20 килограммов.

У фильмов есть удивительное свойство: вы всегда можете встретить людей, которые, возможно, через десять лет посмотрят "Власть". Возможно, раньше они ее не видели, или увидят ее на разных этапах своей жизни, и она им понравится,

– отметил актер Кристиан Бэйл.

Как изменился Кристиан Бэйл для фильма "Власть"

Подарки с каннабисом

Все номинанты получат подарки от организаторов церемонии. Звезды смогут насладиться путешествием в Коста-Рику или Панаму или Галапагосские острова на свой выбор. Также номинанты получат кремы для лица из конопли и пирожные с канабисом.

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