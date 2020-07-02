Международный литературный конкурс "Коронация словом" 1 июля объявил победителей в номинации "Романы". И хотя 20-я, юбилейная церемония состоялась онлайн, победители все же получат свои призы во Львове на Форуме издателей.

Среди 18 романов, попавших в финал конкурса "Коронация слова" победу одержала рукопись "Оля" Ольги Салипы из Хмельницкого. Второе место получил произведение "Живі. Всупереч" Ирины Мельниченко и Вадима Геращенко из Киева, а третье - "Руїна" Василия Краса с Лимана Донецкой области. По словам председателя жюри конкурса Софии Филоненко, все три произведения по-своему представляют различные версии украинской истории.

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Добавим, что во время онлайн-церемонии также объявили нынешних обладателей специальных наград "Международное признание" и "Выбор издателей".

Что известно о произведении "Оля" Ольги Салипы?

По словам руководительницы жюри Филоненко, в романе рассказывается биография известной украинской писательницы Ольги Кобылянской. Автор пыталась показать женщину с совсем другой стороны – не той, что учат в школьных учебниках.

Этот роман, с одной стороны, разрушает стереотипы, усвоенные из школьных учебников, а с другой – создает новый миф о Кобылянской как героине любовной истории,

– прокомментировала София Филоненко.

На победу в фейсбуке уже отреагировала писательница Ольга Салипа. Конечно, она мечтала о красной дорожке, Киеве и новых знакомствах, но радуется, что получила желанную победу.

Вот она, #МояПершаКоронація. Было ли это сложно? Трудно – однозначно. Это я о весе бумаги... Я загадала себе этот день трижды: когда посылала рукопись романа на конкурс в день рождения Кобылянской, в новогоднюю ночь под бой курантов и на день рождения! Да, это должен был быть Киев, платье и красная дорожка! Но все еще будет, я знаю,

– поделилась эмоциями автор.

Что говорит о своем романе автор?

В эфире "Культура. Live" 2 июля Ольга Салипа призналась, что впервые направила свою рукопись на конкурс и никак не ожидала, что сразу победит. Ранее у нее был неудачный опыт с издательствами, поскольку большинство затягивали этот процесс и так не издавали книги женщины. На вопрос ведущего, о чем идет речь в романе, Ольга ответила, что о Кобылянской не только как об авторе, но и об обычной женщине с обычными эмоциями и чувствами.

Не столь роман об этой гениальной женщине, а о каждой сильной женщине в целом. Сильной женщине, которая, возможно, даже не понимает своей силы, не понимает, что с ней делать. О женщине, которая, несмотря на свои заслуги и всю гениальность, она остается женщиной, она живет, она влюбляется, у нее есть отношения, у нее есть друзья,

– пояснила Салипа.

Победительница "Коронации слова" хотела в своем романе эту сторону Ольги Кобылянской больше открыть, исследовать, найти мотивы некоторых ее поступков. Над романом она задумалась еще тогда, когда помогала своим детям по школьной программе в литературе.

"Наши дети закованные в хрестоматийные книжные биографии, а на самом деле за этими текстами спрятаны цели жизни и все же люди. Мне было интересно открыть именно за такой гениальной личностью – человека", - рассказала писательница.

О базе для создания романа, то Ольга Салипа поделилась, что она работала с большим количеством литературы, а база для романа закладывалась не один год, ведь ее отец – историк, а мама – филолог, поэтому дома у нее всегда было много специализированной литературы. А уже работая над произведением "Оля", она изучала все имеющееся, то – что есть.

"Писать об Ольге Кобылянской было очень трудно, ведь о ней уже очень много написано, даже ею самой. Я спросила себя: а она была именно такой, какой хотела, чтобы мы ее видели. Потому что она писала и письма, и дневники, и столько еще всего есть. Кажется, что уже ничего невозможно "выдумать" о ней. Но думаю, что читатели для себя в моем романе что-то и найдут", – подытожила автор, добавив, что Кобылянская является ей очень близкой по духу.