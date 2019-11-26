International Emmy Awards: в США назвали победителей престижной премии

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International Emmy Awards 2019 / www.iemmys.tv

Накануне, 25 ноября, в нью-йоркском городе Хилтон-Мидтаун состоялась 47-я Международная премия Эмми. Список победителей International Emmy Awards – опубликовали в сети.

Официальный полный список победителей появился на сайте International Emmy Awards сразу же после торжественного награждения.

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В источнике отмечается, что победу в номинации "Лучший драматический сериал" получила лента "Макмафия" (McMafia). В категории "Лучший телефильм или минисериал" статуэтку получила картина "Тихая гавань", а актеры Халук Бильгинер и Марина Гера победили в основных актерских номинациях.

Лучшим документальным фильмом стал "Bellingcat: Правда в мире постправды", а телесериалом "Фалько" (Falco).

Міжнародна премія Еммі
Место, где проводилась церемония награждения International Emmy Awards / iemmys

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Кино Эмми
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