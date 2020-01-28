Интервью с Брией Блессинг: "Я думала, что уже не выйду замуж"

Месяц назад, 28 декабря, американо-украинская певица Брия Блессинг пошла к алтарю. Избранником 40-летней исполнительницы стал христианский миссионер Джесси Поли. Видимо, сам Бог велел, чтобы оба встретили друг друга, ведь и наша героиня, помимо певческой карьеры, ревностно служит церкви.

На Запад нашей страны вместе со своими родителями – Марком и Рондой – Брия переехала в далеком 1993-м году. Родственники будущей певицы основали во Львове церковь "Живое Слово". Именно при ней юная американка и начала петь, а будучи старше, развивала свой вокальный талант в ресторанах, исполняя джаз. Шесть лет назад Брия решила попробовать свои силы в певческом шоу "Голос страны", почти дойдя до прямых эфиров.

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Но совсем недавно в ее сердце появилось место не только для Бога и песни, а еще для любви всей жизни. Обвенчавшись в одном из соборов Львова, пара сразу полетела в город Баффало (северо-восток Соединенных Штатов). Однако пообещала себе не раз возвращаться в Украину. О своем избраннике, а также об атмосфере Львова и поездках в АТО Брия Блессинг рассказала в эксклюзивном интервью для LifeStyle24.

Брия, поздравляем с женитьбой! День свадьбы позади, и надеемся, что все прошло так, как ты и планировала. Насколько понимаем, праздник был камерным, но его могли видеть все желающие.

Действительно, разделить важное для нас событие мы приглашали самых близких людей – родных и друзей. К этому особому дню, который состоялся 28 декабря, я готовилась полгода. Организовывала все самостоятельно, потому что не имела координатора. Сначала пришлось выбирать, где будем проводить празднование, в каком платье выйду к любимому и гостям. А в канун торжества надо было решить кучу мелких дел, к примеру, заплатить за некоторые услуги, чтобы не суетиться и быть спокойной. Параллельно этому мы собирали вещи, потому что переезжали.

Знаете, я вообще не верила, что это со мной происходит, бывали мысли, что уже никогда не выйду замуж! Ведь мне 40, столько времени мечталось о любви и никак. А тут случилось, еще и так стремительно! К слову, мы делали стрим нашего венчания, и его можно найти у меня на странице в фейсбуке, а также в ютубе.



Со своим мужем – миссионером Джесси Поли – певица познакомилась 8 лет назад / Facebook / @Bria Nicole



Брия Блессинг вместе со своими родителями в день свадьбы / Facebook / @Bria Nicole

Как вы вообще познакомились с Джесси? Предполагаем, что вас свела миссионерская работа.

Именно так. Точнее, меня с моим будущим мужем познакомила наша общая подруга, и произошло это еще восемь лет назад! Поскольку Джесси тоже служил Христу и в рамках своей миссии ездил за границу, она сказала ему: "Слушай, у меня есть подруга, которая также занимается служением, спишитесь себе, возможно, вы сработаетесь". Он отыскал меня в фейсбуке, первым написал, мы начали переписываться. И только в этом году этот паренек решил, что будет пытаться начать со мной отношения. Как раз недавно Джесси был в Доминикане и иногда присылал мне видео, объяснял, что там делает, для кого. Вот тогда я поняла, что происходит (Смеется). Но одновременно подумалось: "А почему бы и нет?" Правда, сначала не представляла, как оно все может быть, ведь он живет в Нью-Йорке, мой город – Львов. Тогда почувствовала внутри себя голос: "Успокойся! Ты не должна получить все ответы сразу, просто дай ему шанс!" И я это сделала.



Одно из выступлений Брии во Львове перед свадьбой / Facebook / @Bria Nicole

Как ты чувствовала себя, переезжая со Львова? Ведь здесь прожила целых 20 лет – половину своей жизни. Скучала?

Даже плакала. Это могло происходить неожиданно – например, когда гуляла по городу. Оно много дало мне в творческом плане. Я вспоминала, что когда приехала сюда впервые и увидела Оперный театр, то сказала: "Хочу здесь петь!" И это произошло, к тому же, не один раз. Львов дал мне много в творческом плане: первые попытки пения в церкви, джаз в ресторанах, дуэт с Павлом Табаковым тогда, когда мы оба были еще никому не известны... А после "Голоса страны" в 2013-м меня приняли здесь как свою. Я довольна, что мое пока последнее выступление в этом замечательном городе было посвящено Квитке Цисык. Именно благодаря этой певице-эмигрантке и полюбилась мне украинская песня.



Во Львове Брия прожила 20 лет / Facebook / @Bria Nicole



Певица на концерте, посвященном Квитке Цисык / Facebook / @Bria Nicole

В 2014-м ты была участницей проекта "Голос страны" и тебе почти удалось дойти до прямых эфиров. Этот период твоего творчества хоть и был коротким, однако, как мы думаем, достаточно ярким. Что он тебе дал?

Принять участие в "Голосе страны" меня призвал Господь. И шла я туда не с целью выиграть или стать более популярной. А потому, что самой было интересно, почему должна там быть. После того, как спела "Я піду в далекі гори", на мое исполнение повернулись двое тренеров – Святослав Вакарчук и Сергей Лазарев. Выбрала я Славика. Когда у нас проходили тренировки, на улице как раз продолжалась Революция Достоинства. Мы были напуганы, не имели серьезных репетиций. Наш тренер приходил на уроки, давал нам советы, слушал, как поем. Один из тех, которые мне запомнились, касался пения в микрофон за фортепиано. Оказывается, ставить его надо так, чтобы он был обращен снизу вверх, ко рту. Тогда звучит лучше. В итоге, после прослушивания и нокаутов, я не попала на прямые эфиры, но для меня это обидой не было.

Первое выступление Брии на проекте "Голос страны": смотреть видео онлайн

Собственно, вскоре после певческого проекта ты решила ездить с концертами в АТО. Как удавалось поднимать боевой дух наших бойцов?

Прежде всего, я не думала, что мне позволят это сделать. Когда же волонтеры вышли со мной на связь и пригласили меня туда, то единственное, за что переживала, было то, с какими словами я поеду к бойцам. Ведь никогда не представляла, что такое война, не видела ее, не жила на территории, где убивают друг друга. Вот ехала в поезде и размышляла: военные, видимо, живут в депрессии, нужно будет их подбодрить. Но на самом деле они оказались такими гостеприимными! И это несмотря на то, что в начале войны не имели ни формы, ни еды, ни техники, но готовы были отдать нам последний пакетик чая и кашу...Помню, однажды мы были в деревне, где уже никто не жил, а через поле слышались вражеские выстрелы. И когда наша группа выехала, где-то через полминуты-минуту нам позвонил волонтер, сказал, что в место, где стояло наше авто, попал снаряд. Представляете? После той поездки я не переставала ездить на Восток, пела там кантри, и даже научила своих героев-слушателей, как сделать техасский крик (Смеется).



Брия Блессинг часто ездила в АТО к воинам, давая там концерты / Facebook / @Bria Nicole

Сейчас ты в Америке и после свадьбы и отдыха во Львов съездишь не сразу. Что будешь делать на своей Родине?

Да, я не раз обдумывала, чем буду здесь заниматься. К счастью, имею связи с диаспорой, поэтому надеюсь, что буду ездить на украинские фестивали и выступать там. Вообще Джесси полюбил Украину и Львов и уже планирует нашу совместную поездку сюда. Я совсем не против этого, потому уверенно говорю: "I’ll be back!".



Пока Брия Блессинг живет в нью-йоркском Буффало и думает об участии в тамошних украинских фестивалях / Facebook / @Bria Nicole