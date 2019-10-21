Интим-видео, плагиат лого и слишком эротические фото: 6 самых громких скандалов с Ким Кардашян

Что ни говорите, но скандалы — это неотъемлемая часть жизни знаменитостей. Кто-то попадает в них нехотя, а кто совершает такие поступки, будто, мечтает о мировом обсуждении. Ким Кардашян, которая сегодня, 21 октября, празднует свое 39-летие, неоднократно возникала в центре и тех, и других событий. О самых громких скандалах светской львицы в день ее рождения читайте на LifeStyle 24.

21 октября 1980 года Ким Кардашян повезло родиться в богатой и известной американской семьи. Ее отец был известным адвокатом, а мать – популярной телеведущей. Однако наибольшую популярность их семья получила после запуска реалити-шоу "Семейство Кардашян" в 2007 году.

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В программе члены семьи, не стесняясь, показывали самые разные подробности их личной жизни. Это увлекло многомиллионную аудиторию. Однако многие зрители стали фанатами сериала из-за средней из сестер Кардашян – Ким. Юной американке удалось прославить свое имя задолго до запуска реалити-программы. И после этого она не перестает удивлять своих поклонников громкими скандалами.

1. Сексуальное видео с участием Ким Кардашян

Первым громким скандалом в биографии Ким Кардашян стало интимное видео, благодаря которому ее имя ворвалось в заголовки всех таблоидов и обсуждалось в каждом уголке мира.



Кадр из эротического видео с участием Ким Кардашян

В 2003 году в сети появился эротический ролик Ким и ее бойфренда Рэй Джея. О неосмотрительности звезд не говорил разве что ленивый, однако позже в сети заговорили, что публикация интимного видео была не случайной.

В интервью для издания Heat World Рэй Джей заявил, что откровенный домашний фильм был частью плана Ким Кардашян. "Я только принял участие в том, чтобы сделать ее популярной. Сыграл свою роль. Если вы сообразительны, то уже наверняка поняли это", – сказал 38-летний рэпер.

Также после скандала, который не стихал несколько месяцев, ходили слухи, что именно мама Ким Кардашян уговорила ее снять такой ролик и убедила опубликовать его, чтобы интерес к их семье и шоу увеличился.



Ким Кардашян с мамой

Поговаривали, что к такой идее телеведущую Крис Дженнер подтолкнуло подобное видео с Пэрис Хилтон, которое появилось в сети на несколько месяцев раньше. Оно принесло актрисе большую славу. Вероятно, звездная мама хотела такой же известности для своей дочери. Тем более, Рэй Джей заявил, что копии видео, которое они сняли, у него не было, а оригинал был доступен только его экс-девушке Ким. Однако в свою очередь звезда опровергла тот факт, что видео распространила она. "Я не бедная и не отчаянная, поэтому никогда не стала бы продавать домашнее видео. Это оскорбило бы меня и мою семью. Я не нуждаюсь в деньгах. Я чувствую себя преданной, но не указываю пальцем", – заявила Ким Кардашян.

2. Пышное бракосочетание на три месяца

Придя в себя после секс-скандала, Ким Кардашян продолжила жить в обычном темпом: сниматься в семейном реалити-шоу, строить блестящую карьеру, а также заводить громкие романы. Так, последним из этих пунктов американская львица также неслабо прославилась.

В течение 2004-2010 годов у нее было множество коротких интрижек, длительных романов и даже один брак продолжительностью 4 года. Однако наибольшую огласку получил ее громкий супружеский союз, который продержался всего 72 дня.

В декабре 2010 года Ким Кардашян начала встречаться с баскетболистом Крисом Хамфрисом. Их неофициальные отношения продолжались недолго. Через полгода, в мае 2011 года, спортсмен предложил светской львицы жениться. Ее руки и сердца он просил с 20-каратным бриллиантовым перстнем.



Кольцо Ким Кардашян от Криса Хамфриса

20 августа 2011 года они сыграли пышную свадьбу в Калифорнии. На празднование были приглашены около 500 гостей, а Ким красовалась перед ними в роскошном платье от Vera Wang. Стоимость платья превышала 25 тысяч долларов, а на пышную свадьбу в целом было потрачено около 10 миллионов долларов.

Свадьба Ким Кардашян и Криса Хамфриса

Однако уже через 72 дня после свадьбы Ким Кардашян подала на развод. Процесс длился около двух лет и официальный развод между звездами утвержден 3 июня 2013 года.

В одном из интервью для издания The Sun Крис Хамфрис признался, что основанием для быстрого расставания послужила жажда его новоиспеченной жены к славе. Он заявил, что их брак, как и интимное видео, был не более, чем пиар-ходом.

3. Пластические операции на ягодицы

Если некоторые звезды преувеличивают с увеличением губ или уменьшением носа, то Ким Кардашян решила сделать акцент на своих ягодицах. Сначала она совершенствовала свои формы, сделав их настоящим образцом для подражания, а позже переборщила с подтягиваниями.

Тип фигуры "песочные часы" превратился в два соединенных треугольника – талия достигла минимального размера, а бедра становились все больше.



Фигура Ким Кардашян в юном и зрелом возрасте

Фанаты начали возмущаться резким изменениям своего кумира, мол, ягодицы приобрели неестественный вид и больших форм за максимально короткое время. В следствии чего, стало понятно, что в бедрах звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" не что иное, как импланты.

Соблазнительная Ким часто публиковала снимки в обтягивающих одеждах, поэтому ее фигура все же казалась привлекательной. Однако в сети появились фотографии от папарацци, на которых она засветила свой целлюлит и ненатуральные формы ягодиц.

После волны критики от фанатов округлость "пятой точки" Ким Кардашян заметно уменьшилась, однако к естественному виду так и не вернулась.



Фигура Ким Кардашян в 2019 году

4. Беспощадный плагиат логотипа

Летом 2018 года Ким Кардашян представила очередную коллекцию ароматов под названием KKW Fragrance. Однако после выпуска новой линейки ее процветающему бьюти-бренду суждено было появиться в центре громкого скандала.

Как оказалось, логотип к одной из композиций, которую Ким назвала "Вибрации", она скопировала у другой марки. Представители компании Vibes Media подали на звезду в суд, где заявили, что она беспардонно украла идею логотипа с их флакона, который тоже называется "Вибрации". В качестве доказательства истцы предоставили документ, в котором указано, что патент датируется еще 2012 годом.



Лого аромата Ким Кардашян (слева) и логотип другого бренда (справа)

Что интересно, после того, как скандал разгорелся, Ким Кардашян удалила все фото с новым парфюмом со своей страницы в Инстаграме, которая служит для нее самой эффективной рекламной площадкой.

Предыдущий выпуск парфюма KKW Body Fragrance также отметился неоднозначными слухами, однако они не получили такой ​​огласки. Флакон парфюма получил форму тела Ким Кардашян. Казалось бы, интересная идея. Однако новатором такой идеи стал Жан Поль Готье. Созданный им аромат выпускался в подобном флаконе.

5. Слишком эротическое фото в крошечном купальнике Chanel

В октябре 2018 года Ким Кардашян в очередной раз оскандалилась, однако на этот раз уже сексуальными снимками, которые, по мнению ее фанатов, были излишне эротическими. Раскованная знаменитость появилась на селфи в микрокупальнике от Chanel. Интимные части ее груди едва прикрывал крошечный купальник с традиционным логотип бренда.

Скандальное эротическое фото Ким Кардашян

Однако фанаты соблазнительной Ким не оценили ее горячих идей. На нее посыпалась волна негативных комментариев вроде "Отвратительно, ты мать", "Это уже слишком" и тому подобных.

От публичного унижения поступка самой скандальной из Кардашян не удержалась и известная американская телеведущая Венди Уильямс. Она заявила, что во время, когда у мужа Ким проблемы (депрессия и другие психические расстройства), та пытается привлечь к себе внимание такими поступками.

Люди называют ее жалкой, отчаянной, печальной. И я согласна, согласна и согласна,

— заявила Венди Уильямс.

После этого звезда популярного семейного шоу удалила из своего аккаунта несколько откровенных фото, которые приравнивали порнокадрам.

6. Название бельевого бренда как традиционная одежда японцев

Один из последних скандалов в жизни Ким Кардашян случился летом 2019 года. Знаменитость решила расширять границы своего именного бренда, поэтому в июне представила первую коллекцию нижнего белья с корректирующей эффектом под названием KIMONO. Однако ее японские поклонники не оценили такого жеста. Более того, они восприняли его как оскорбление, аргументировав это тем, что неуместно сравнивать сексуальное белье и их традиционную одежду. По их словам, кимоно – это про изящную и элегантную одежду, но точно не про облегающие наряды.

Возмущение ее фанатов дошло до того, что они создали настоящий флешмоб в Инстаграме, где запустили хэштег под названием #KimOhNo (что в переводе с английского означает "Ким, о нет"), а также в знак протеста начали публиковать снимки настоящих кимоно.

После этого Ким предоставила регистрационный документ своей марки, где было указано, что она действительно может выпускать в продажу настоящие кимоно, но японцев это не удовлетворило. Поэтому Ким Кардашян приняла решение не разжигать огонь и согласилась изменить название на SKIMS.