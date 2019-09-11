11 сентября – Усекновение головы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день

В среду, 11 сентября, православные христиане чтят память святого пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Этот день трудно назвать праздником, однако церковь этот день относит к Большим праздникам. Историю этого дня и что нельзя делать – читайте дальше.

История праздника

Иоанн Креститель родился в семье священника Захарии и Елисаветы, родственницы Богородицы, когда они уже были в преклонном возрасте. Жил Иоанн Предтеча во время безбожного господства Ирода. Женат Ирод был на дочери аравийского царя Арефы, однако он бросил ее и жил с Иродиадой, женой своего отца.

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В день своего рождения Ирод устроил роскошный пир, на котором перед гостями плясала Саломия, дочь Иродиады. Она так угодила Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, чего она пожелает. За советом дочь пошла к матери. Коварная Иродиада потребовала попросить голову Иоанна Крестителя на блюде.



Саломия получает голову Иоанна Крестителя

Ирод боялся гнева Божия за убийство пророка, но не мог нарушить клятву. Иоанну Крестителю отсекли голову и отдали Саломии. Недобрая Иродиада попрокалывала язык пророка заколкой и прикопала голову в нечистом месте. Но Иванна, жена царского урядника Хузы, взяла святую голову, положила в сосуд и похоронила ее на Елеонской горе, в одном из имений Ирода.

Совсем скоро Божий гнев обрушился на тех, кто погубил пророка. Саломия переходила зимой реку Сикорис и провалилась под лед. Голову ее, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и Иродиаде, как некогда принесли им голову святого Иоанна Предтечи, а тело ее так и не нашли.

Аравийский царь Арефа выслал свои войска против Ирода и нанес ему поражение. Римский император в гневе сослал Ирода вместе с Иродиадой в Испанию, где они погибли.

Иоанну Крестителю молятся, чтобы излечиться от мигрени, чтобы уменьшить физическую боль, понять свои мысли и разобраться в них и о помощи в сохранении рода человеческого.



Усекновение главы Ивана Предтечи

Что нельзя делать в день памяти Иоанна Предтечи

1. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Сегодня в этот день всем надо соблюдать строгий пост.

2. В этот день нельзя никому одалживать денег.

3. Не начинайте в этот день никакие дела, потому что они обернутся провалом.

4. Нельзя на Ивана Предтечу резать круглые предметы, которые ассоциируются с головой святого. Не рекомендуется также стричь волосы в этот день.

5. В этот день нельзя веселиться, петь и танцевать.

6, Сегодня также нельзя употреблять никакие продукты красного цвета (помидоры, борщ, томатный сок), ведь это все напоминает кровь святого Ивана.