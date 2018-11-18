Иракли Макацария откровенно признался, влюблен

Грузинский продюсер Иракли Макацария еще с проекта "Холостяк" влюбил в себя немало украинок. Так что всем знаменитостям, которые начинают общаться с харизматичным красавцем, сразу же приписывают с ним роман. Иракли решил откровенно рассказать о своей личной жизни.

Как признался Иракли Макацария журналистам "1+1", сейчас он не имеет серьезных отношений и пока не планирует свадьбу. Да и времени на личную жизнь, вероятно, у продюсера совсем нет, ведь скоро экс-холостяк может побороться за главный кубок в финале шоу "Танцы со звездами 2018".

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Пока рядом со мной нет второй половины, не знаю, когда у меня будут помолвка или свадьба. Можно говорить что угодно, и люди говорят. Но на этом этапе – ничего серьезного, ни с кем! Честное слово!

– признался Иракли Макацария.

Кроме этого, журналисты не упустили возможности расспросить у продюсера о сотрудничестве с Тиной Кароль. Певица стала приглашенной гостьей на прямой эфир "Танцев со звездами". Под потрясающее пение украинки Иракли и его партнерша Яна Заец станцевали чувственный контемп. Перед выпуском проекта продюсер не сдерживал своего восторга от Тины Кароль, что натолкнуло на мысль о влюбленности мужчины.

"Я очень уважаю Тину как артистку, как гениального человека, для меня была честь станцевать очень красивое контемпорари под ее живое пение. Думаю, что и зрителю это понравилось! Тине – мое уважение! Но все мои симпатии остаются только в профессиональной плоскости!"– добавил Иракли Макацария.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн-выступление Иракли Макацарии под песню Тины Кароль