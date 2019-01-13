Иракли Макацария показал идеальную фигуру на отдыхе: зажигательные фото

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Иракли Макацария показал жаркие фото с отдыха
Иракли Макацария показал жаркие фото с отдыха / Instagram / @maqatsa

Грузинский продюсер Иракли Макацария, который был участником популярных шоу "Холостяк" и "Танцы со звездами 2018", отправился на отдых в Таиланд. Из солнечной страны красавец опубликовал фото, которые уже успели взбудоражить сеть.

Иракли Макацария уже давно завоевал тысячи поклонниц своей галантностью и эффектным видом. В то же время грузинский продюсер еще и успешный блогер, за которым следят более 370 тысяч пользователей сети. Именно поэтому даже на отдыхе Иракли Макацария активно заполняет свой блог в Instagram, демонстрируя эффектные кадры из путешествий.

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На этот раз Иракли выбрал солнечный Таиланд. На курорте зажигательный грузин продемонстрировал идеальную фигуру и успел позагорать. Кроме этого, он признался, что не имеет возможности уделять время работе, поэтому полностью погрузился в отдых.

Я тосковал за солнцем и теплом. Именно поэтому решил отдохнуть на берегу океана в Таиланде. Здесь у меня нет шанса отвлечься на работу, чему я совсем не противлюсь. В Таиланде точно скучать не приходится: потрясающие пейзажи, маленькие кафе с очень вкусной едой, неизведанные далекие острова и просто невероятная красота природы!
– рассказал Иракли.

По словам знаменитости, он уже поплавал в открытом море рядом с акулами. Также Иракли Макацария намерен посетить остров, где снимали известные фильмы, в частности, "Пляж" (Beach) и "Джеймс Бонд" (James Bond).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Не обошел вниманием Иракли Макацария и экзотические развлечения – поездки на слоне. Он оседлал животное и с удовольствием рассказал поклонникам о таком опыте.

"Очень поразило общение со слонами, на которых катался, а потом еще и кормил. Также не смог пройти мимо королевской кобры и питона, но все же не стал фотографироваться, потому что очень их боюсь", – добавил Иракли Макацария.

Пока неизвестно, с кем грузинский продюсер ездил на отдых в Таиланд. Пожалуй, именно этот вопрос больше всего интересовал поклонниц, которые засыпали его посты комплиментами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

 

Теги: LifeStyle Отдых
Источник: 24 Канал
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