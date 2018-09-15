Иракли Макацария повезет Яну Заяц в Грузию: интересные детали

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Иракли Макацария и Яна Заяц
Иракли Макацария и Яна Заяц / Instagram / @maqatsa

Экс-холостяк и продюсер Иракли Макацария стал одним из самых популярных мужчин Украины. Успеха ему добавило и участие в развлекательном шоу "Танцы со звездами 2018", в котором он принял участие вместе с зажигательной Яной Заяц.

В программе "Светская жизнь" Иракли Макацария признался, что вместе со своей партнершей по паркету Яной Заяц поедет в Грузию. Однако это путешествие будет не романтическим, а творческим. Пара станцует чувственный контемп под песню известной грузинской певицы Нино Катамадзе.

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"Все эти месяцы я чувствовал сверхмощную поддержку всего грузинского народа, я искренне благодарен землякам за то, как горячо они болели за меня! Да, действительно на последнем эфире грузинских "Танцев со звездами" я стал приглашенным третьим участником в паре моей бывшей партнерши. Но самое главное еще впереди! Скоро мы станцуем на грузинском паркете вместе с Яной Заяц. Нас пригласили выступить в полуфинале с контемпом под песню Нино Катамадзе!" – признался Иракли Макацария.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

По словам Иракли, времени на экскурсию по колоритной столицей будет мало. Однако он все же покажет Яне Заяц эффектные места в Тбилиси, которые для него являются знаковыми.

"Сразу с самолета – к винному погребу! Шучу. К сожалению, у нас будет немного времени, но я обязательно покажу Яне самые красивые места Тбилиси, Мцхету. Я уверен, что она влюбится в Грузию и вернется еще не раз", – добавил Иракли Макацария.

Напомним, что 25 ноября в Украине состоялся финал шоу "Танцы со звездами 2018". Победу одержали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. В то же время Иракли Макацария и Яна Заяц оказались на третьей ступени победителей.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Грузии
Источник: Lifestyle
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