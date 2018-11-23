Иракли Макацария пришел на светское мероприятие с очаровательной девушкой: фотофакт
Грузинский продюсер и экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария привлекает все больше внимания украинок. Харизматичный человек вышел в финал "Танцы со звездами 2018", покорив немало красавиц романтичными и эффектными постановками.
И хотя сам Иракли недавно заверил, что его сердце свободно, на светское мероприятие он пришел в сопровождении очаровательной брюнетки. Журналисты Viva, которые организовали мероприятие по случаю 14-летия журнала, опубликовали фото экс-холостяка и незнакомки. Фотографии вызвали оживленное обсуждение среди поклонниц продюсера.
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Иракли Макацария в сопровождении очаровательной брюнетки / Viva
По информации журналистов, на протяжении всей вечеринки Макацария мило общался с девушкой и нежно касался ее талии, а после светского мероприятия вместе с очаровательной брюнеткой покинул помещение. Пользователи сети сразу же предположили, что Иракли Макацария нашел возлюбленную и засыпали его страницу вопросами. "У Иракли новая девушка?", "Кто эта брюнетка?", "Иракли, кто ваша спутница?" – спросили поклонницы продюсера.
Сейчас грузинский красавец не отвечает на вопросы, заполонившие его блог. В то же время Иракли Макацария продолжает готовиться к финалу шоу "Танцы со звездами 2018", который состоится 25 ноября.
Иракли Макацария на вечеринке/ Viva
Участники шоу "Танцы со звездами 2018" со своими избранниками / Viva
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