Иракли Макацария признался, что имел свидание с Анной Ризатдиновой

Грузинский продюсер и бывший участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария стал звездным гостем шоу "Слава+". Знаменитый ловелас не обошел вопросы о личной жизни и признался, что был на свидании с Анной Ризатдиновой.

Как известно, Иракли Макацария уже несколько лет является секс-символом украинского шоу-бизнеса. За каждым публичным выходом харизматичного грузина следят тысячи поклонниц, а девушкам, с которыми он попадает в кадр, сразу же приписывают роман. Особую симпатию зрители "Танцев со звездами 2019" увидели и к участнице шоу Анны Ризатдиновой, с которой Иракли Макацария выполнил страстную постановку. Оказалось, что подозрения в сети были правдивыми.

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В программе "Слава+" Иракли Макацария признался, что был на свидании с эффектной спортсменкой. Он пригласил Анну Ризатдинову на одно из светских мероприятий Киева, где и провел с ней вечер. Кроме этого, Иракли не скрывает, что украинка покорила его красотой и сильным характером.

Она очень приятная, очень красивая и очень сильная девушка. Думаю, что я – не единственный, кому она может нравиться,

– рассказал Иракли Макацария.

Ранее Анна Ризатдинова имела отношения со скандальным политиком Александром Онищенко. После разрыва спортсменка вернулась в Украину, где и воспитывает общего сына Романа. Участие в "Танцах со звездами 2019" несколько изменило жизнь Анны Ризатдиновой. Олимпийская чемпионка уже стала лицом нескольких рекламных проектов и продолжила общение со своим партнером Александром Прохоровым. Интересно, что финалисты шоу уже несколько раз совершали публичные выходы вместе, провоцируя слухи о романе. Однако ни Анна, ни Александр пока не подтвердили подозрений поклонников.

О личной жизни Иракли Макацарии, сексуальной ориентации и семье – смотрите в программе "Слава+":