Иракли Макацария прокомментировал поведение героя "Холостяка-10": Очень импонирует

Один из самых любимых холостяков страны Иракли Макацария дал оценку своему преемнику пилоту Максу Михайлюку. Он признался, что считает его позитивным и уверенным в себе и своих решениях. В то же время фаворит телезрительниц посоветовал герою "Холостяка-10" сконцентрироваться на том, что ему говорит сердце.

Самым обсуждаемым проектом весны 2020 года стало романтическое реалити-шоу "Холостяк-10", в котором одессит Макс Михайлюк ищет свою избранницу. Одни одобряют решения героя, другие же осуждают его чрезмерно страстное поведение с девушками. За несколько шагов до решающего выбора холостяк 6 сезона Иракли Макацария в прямом эфире на официальной инстаргам-странице проекта прокомментировал поступки Максима.

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Один из самых желанных холостяков страны отметил, что ему вполне импонирует Максим, как личность. Он подчеркнул, что девушек осталось мало и страсти разгораются с каждым свиданием: "Макс – позитивный Холостяк. Увидев его впервые, я отметил его светлую энергетику. Мне очень импонирует, как он общается с девушками".

Иракли Макацария отметил, что Максим действительно пришел на шоу ради того, чтобы построить крепкие отношения, а не для того, чтобы получать одобрение девушек или телезрителей на каждый свой поступок. Он прислушивается только к себе и своему сердцу и на все имеет собственное мнение.

Максу хочу пожелать, чтобы он не тратил свою энергию на то, чтобы кому-то что-то доказывать. Советую сконцентрироваться на том, что ему говорит сердце. Это самое важное. Пусть не забивает голову разными комментариями. Всегда найдутся люди, которые будут критиковать,

– подчеркнул Иракли Макацария.

В то же время герой "Холостяка-6" вполне понимает напряжение между девушками и из собственного опыта знает, насколько эмоциональными и напряженными были церемонии роз. Он заметил, что главный герой может расстаться с девушкой даже тогда, когда у него уже зародились чувства к ней, но он вынужден ее отпустить, ведь ему комфортнее с другой.

Иракли осознает, что между участницами не может быть дружбы, ведь каждая из них борется за собственное счастье: "Я понимаю и девушек. Не говорю, что им легко. Между ними есть определенная конкуренция, и возможно, некоторые недолюбливают друг друга. Обычно так и происходит, это нормально. Ведь их объединяет только одно желание – построить отношения с Максом".

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Напомним, что борьбу за сердце Максима Михайлюка продолжает четверо девушек – Даша, Дана, Вика и Кристина. Уже на этой неделе в эфире появится 10 выпуск "Холостяка-10", в котором герой-пилот познакомится с семьями девушек, а их мамы раскроют детали их жизни, которые, без сомнения, повлияют на выбор Максима.